A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) promove nesta segunda-feira, 03, uma coletiva para apresentação de balanço das ações estaduais durante o período chuvoso 2022/2023.

Na oportunidade, também serão entregues materiais extras de ajuda humanitária para municípios mineiros que foram atingidos pelas fortes chuvas.

Ajuda

Em novembro do ano passado, o Governo de Minas junto à Cedec, Ministério Público, Serviço Social Autônomo (Servas) e Cruz Vermelha Brasileira fez o lançamento oficial da campanha SOS Chuvas 2023. A ação busca arrecadar donativos que serão distribuídos pela Defesa Civil em todo o estado. É possível fazer contribuições em dinheiro por meio da chave pix@cvbmg.org.br.

Kits e capacitação

Em setembro, o Governo de Minas, também por meio da Defesa Civil, realizou a capacitação, atualização e nivelamento dos agentes regionais que estão aptos a atuar no período chuvoso no apoio aos municípios que necessitem. As Coordenadorias Municipais de Defesa Civil também foram capacitadas nesse evento para trabalharem junto ao órgão estadual.

Segundo a Cedec, o governo fez o maior investimento em Defesa Civil da história de Minas Gerais. Ao todo, foram adquiridos 497 kits (R$ 163,4 mil cada), contendo viatura 4x4, um notebook, uma trena digital e coletes reflexivos.

O investimento é fruto do Termo de Reparação, assinado em abril de 2020, que busca reparar os danos decorrentes do rompimento das barragens da Vale S.A. em Brumadinho, que tirou a vida de 272 pessoas e gerou impactos sociais, ambientais e econômicos na bacia do Rio Paraopeba e em todo o estado de Minas Gerais.

Leia mais em Ricardo Ribeiro