Minas Gerais é o maior produtor de cachaça do país, e, considerando todos os aspectos históricos, culturais, econômicos e sociais que envolvem a destilação nos alambiques nos municípios do estado, Maripá de Minas vai sediar o 1º Festival da Cachaça da Zona da Mata, marcado para os dias 15 e 16 de abril de 2023.



O processo tradicional de fabricação da bebida é declarado como patrimônio cultural pela lei estadual Nº 16.688, de 11 de janeiro de 2007. Com apoio, também, da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, o evento inédito tem entrada gratuita para todas as atividades e será realizado no Centro de Convivência Manoel Gonçalves da Cruz, que fica na Rua João Passos Matos, 115, em Maripá de Minas - MG.



Embora seja realizado na Zona da Mata mineira, a programação destaca a relevância da cachaça, enquanto produto de identidade nacional, e contará com feiras gastronômicas e de negócios, palestras temáticas e shows com atrações regionais. As inscrições gratuitas para as palestras já estão abertas clicando aqui.





Somos mineiros da mata

O objetivo é promover a apresentação de produtos, gerar novas oportunidades e fomentar o debate entre os fabricantes da região, sobre o potencial econômico do produto nos pilares da cultura, tradição e, claro, negócios. A gastronomia, também, considera os aspectos tradicionais da nossa culinária, com marcas regionais consagradas na criação de relação com a cachaça mineira.

Confira programação completa:

SÁBADO, 15 DE ABRIL - a partir do meio-dia

Das 12h às 23h: Feira da Cachaça + Feira Gastronômica Oficinas e Palestras (Inscrições gratuitas)

13h - Abertura e palestra Marketing e vendas para destilarias - Danilo Martins

14h - Histórias e perspectivas para a cachaça - João Simoncini [coordenador do Curso de Gastronomia no UniAcademia de JF e especialista em cachaças artesanais]

15h30 - Uso da cachaça na cozinha - Chef Yuri Feliciano [chef de Cozinha e professor de gastronomia]

17h - Drinks com cachaça - Henrique Passos [consultor e especialista em mixologia]

Programação Musical

14h - Samuel Campos (Pop rock/MPB)

17h - Fredin Costa Trio (Samba)

20h30 - Val Dornelas e Banda (Sertanejo)

DOMINGO, 16 DE ABRIL - a partir do meio-dia

Das 12h às 20h: Feira da Cachaça + Feira Gastronômica Programação Musical

14h - Peagah (Samba)

17h – Carol Tavvares (Sertanejo)

Leia mais em Ricardo Ribeiro