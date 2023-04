Um projeto que ainda está sendo avaliado nas comissões temáticas da Câmara Municipal de Juiz de Fora prevê a adoção de medidas mais efetivas para garantir a segurança de crianças e adolescentes nas creches e escolas do Munícipio.



A iniciativa é do Vereador Luiz Otávio Coelho (Pardal) e busca oferecer as escolas e creches públicas a contratação de serviço de segurança.



O projeto do vereador também traz obrigatoriedade para as Instituições de ensino particulares:

As escolas e creches das redes privadas da educação básica com até 50 alunos deverão ter instaladas câmeras e mecanismos de controle de acesso ligadas a central de monitoramento.



As escolas e creches das redes privadas da educação básica que possuem entre 51 a 150 alunos deverão ter um vigia para atuar no controle de acesso ao estabelecimento, além da instalação de câmeras.



As escolas e creches das redes privadas da educação básica com mais de 150 alunos deverão ter a presença de um vigilante, para cada acesso para atuar nas questões de segurança do estabelecimento escolar, além do monitoramento eletrônico.



O vigilante deve estar munido de colete balístico e tonfa.



O projeto deve provocar discussão no plenário da Casa como vem acontecendo com ações ligadas a rede de Educação na cidade.

Leia mais em Ricardo Ribeiro

Tags:

segurança