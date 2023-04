Usuários e moradores de Conceição do Ibitipoca, distrito de Lima Duarte, aumentaram a preocupação com as condições do ônibus que faz o trajeto entre o “arraial” e a cidade, conhecido como “Jatão”. Vídeos e fotos circulam nos grupos de WhatsApp da comunidade mostrando o veículo com problemas de todos os tipos: sujeira, janelas bambas, bancos sem conforto algum e um barulho intenso em quase todo o percurso. Sem contar o fato dos usuários irem chacoalhando, condição que piora na medida que o piso do percurso vai sendo castigado pela chuva e aumento de buracos.

Não bastassem os problemas, a tarifa de R$ 25 é outro obstáculo enfrentado, principalmente, por moradores que dependem do ônibus para chegar até Lima Duarte e retornar ao Distrito. Pagar um valor de R$ 50, ida e volta, fica muito oneroso para os moradores. Valor, por sinal, mais caro do que o trajeto entre Lima Duarte e Juiz de Fora, cuja passagem pode ser encontrada por R$ 23.

O transporte do chamado “Jatão” é feito pela empresa Vimara.

A Prefeitura de Lima Duarte, através da assessoria, admitiu que o transporte coletivo não está regularizado e encontrou essa situação quando a atual Administração assumiu e respondeu os questionamentos da seguinte forma:



“O que acontece hoje é que a legalização do serviço de transporte público do município já caducou há mais de dez anos. Quando a atual administração assumiu e verificou tal situação, foi instantâneo o desejo de regularizar a situação. Algumas ações relacionadas ao transporte público já foram realizadas pela administração: a regularização do transporte público individual (serviço de taxi), o início do funcionamento do terminal rodoviário e a regulamentação do transporte coletivo intermunicipal. Mais especificamente sobre o transporte coletivo urbano, a Prefeitura de Lima Duarte tem ciência da situação precária e já deu início aos trabalhos para uma nova concessão. Era necessária a contratação de um profissional especialista em trânsito para o estudo das linhas da cidade, contratação essa que já foi realizada no ano passado, bem como o início dos estudos. No momento, a Prefeitura aguarda os resultados preliminares desses estudos para que, em breve, o transporte público municipal possa estar novamente regularizado e possa ser ofertado com maior qualidade à população. Quanto à situação específica relatada à imprensa, a Prefeitura solicita aos moradores que abram manifestação na Ouvidoria Municipal, através do site oficial, para que possa formalizar as reclamações e fazer contato oficial com a empresa que realiza o serviço atualmente”, fecha a nota.

A empresa Vimara ainda não respondeu.