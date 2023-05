A nova chefe da Polícia Civil de Minas, delegada-geral Letícia Gamboge Reis, tomou posso nesta quarta-feira, 03, na Cidade Administrativa. Também foram empossados os membros do Conselho Superior da instituição.



O governador Romeu Zema disse que, “quem acompanha a Polícia Civil sabe que coloquei como objetivo, desde a minha primeira fala como governador, a autonomia e a independência da instituição, para que ela fique blindada de interferências externas”, e prometeu novos investimentos.

A nova delegada-geral Letícia Gamboge Reis agradeceu pela confiança em seu trabalho e reiterou o empenho com o cargo e função pública.

“Eu me sinto extremamente honrada e feliz com o compromisso e a responsabilidade face à grande missão de dirigir a melhor Polícia Civil do país. Digo que é a melhor por termos mulheres e homens honrados que, dia após dia, deixam seus lares, suas famílias, para cumprir a árdua missão de servir e proteger o povo mineiro, obtendo os melhores resultados, com a redução da violência e da criminalidade”, ressaltou.



Ela destacou, ainda, a importância da articulação e da integração das forças de segurança para não apenas posicionar o Estado como o mais seguro do país, mas também na consolidação de um ambiente propício à atração de investimentos, geração de emprego e renda para os mineiros.

“Minas Gerais encontra-se em franco crescimento e, para que cresça cada vez mais, depende de um ambiente propício à cadeia produtiva, tendo como um dos principais fatores a segurança pública”, disse.

“Gostaria assim, de reiterar que a criminalidade em Minas Gerais não tem e nunca terá vez, pois a Polícia Civil de Minas Gerais, em conjunto com as demais forças de segurança, estará sempre pronta para proteger a cidadã e o cidadão mineiros”, acrescentou a delegada-geral.

Letícia Gamboge



Na PCMG desde 1997, a delegada-geral é formada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especialista em Estudos de Criminalidade e Segurança Pública e doutora em Ciências Jurídicas e Sociais. Além disso, Letícia é professora da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais desde 2001.



Ao longo de sua carreira na instituição, Letícia ocupou cargos estratégicos como a direção do Instituto de Identificação de Minas Gerais e a coordenação do Projeto Mediar, de mediação de conflitos da Polícia Civil. Atualmente, ela estava na chefia do Departamento Estadual de Investigação de Homicídio e Proteção à Pessoa.



Novo conselho

Na ocasião, também foram empossados os membros do Conselho Superior da instituição: o corregedor-geral, Reinaldo Felício Lima; o superintendente de Investigação e Polícia Judiciária, Júlio Wilke; o chefe de Gabinete, Frederico Raso Lopes Abelha; a diretora da Academia de Polícia Civil (Acadepol-MG), Yukari Miyata; o superintendente de Informações e Inteligência Policial, Antônio Junio Dutra Prado; o superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças, Hugo e Silva, o delegado assistente da Chefia, Aloísio Daniel Fagundes; e o inspetor-geral de Investigadores, Cláudio Rosa David.

Os novos integrantes se juntam aos demais conselheiros: Eurico da Cunha Neto, diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG); Thales Bittencourt de Barcelos, superintendente de Polícia Técnico-Científica; e Luciene Cardoso Murta Vilela, inspetora-geral de Escrivães.

Investimentos



De 2019 a 2022, o Governo de Minas investiu R$ 300 milhões na Polícia Civil. Neste período, foram nomeados 1.487 policiais e 142 servidores administrativos, além de 70 novas sedes construídas e 739 viaturas adquiridas.



A Polícia Civil de Minas Gerais teve mais de 1,7 milhão de procedimentos instaurados e 1,1 milhão de processos concluídos ao longo desses quatro anos, quando foram realizadas 10.702 operações policiais e 20.209 prisões e apreensões concluídas.



A cerimônia também contou com a com presença de parlamentares, chefes de departamentos das Delegacias Especializadas, chefes divisionários e delegados regionais do 1º, 2º e 3º departamentos, entre outros participantes.

