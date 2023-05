A partir desta quinta-feira, 04, moradores e turistas que acessaram a LMG-871, estrada que liga Lima Duarte ao distrito de Conceição do Ibitipoca, devem ficar atentos ao cronograma de obras no local que prevê interrupções no trânsito em alguns horários continuidade dos trabalhos de calçamento.



Segundo o contrato, será feito o calçamento com blocos intertravados a partir do km 1,4 até o km 14,3, no sentido Lima Duarte-Ibitipoca. A demanda é histórica na região, que sofre com os atoleiros em época de chuva.



A obra, executada pela empresa Nexxus Construtora, está orçada em R$ 13 milhões e deve ficar pronta em um ano.



O Distrito de Conceição de Ibitipoca está localizado Parque Estadual do Ibitipoca, o mais visitado de Minas Gerais.



Acompanhe abaixo os horários e o fluxo do trânsito:

07:00 às 07:50 -Estrada fechada para calçamento

07:50 às 08:00 - Estrada liberada

08:00 às 08:50 - Estrada fechada para calçamento

08:50 às 09:00 - Estrada liberada

09:00 às 9:50 - Estrada fechada para calçamento

09:50 às 10:00 - Estrada liberada

10:00 às 10:50 - Estrada fechada para calçamento

10:50 às 11:00 - Estrada liberada

11:00 às 11:50 - Estrada fechada para calçamento

11:50 às 12:00 - Estrada liberada

12:00 às 13:00 - Estrada liberada

13:00 às 13:50 - Estrada fechada para calçamento

13:50 às 14:00 - Estrada liberada

14:00 às 14:50 - Estrada fechada para calçamento

14:50 às 15:00 - Estrada liberada

15:00 às 15:50 - Estrada fechada para calçamento

15:50 às 16:00 - Estrada liberada

16:00 às 17:00 - Estrada fechada para calçamento

17:00 - Estrada liberada

