O comércio de rua de Juiz de Fora vai funcionar em horário especial no próximo sábado, dia 13 de maio, véspera do Dia das Mães. As lojas ficam abertas até às 17h.

Os shoppings seguem outros horários mais dilatados, conforme acordo entre os mesmos e o sindicato dos Empregados.

Em 2022, o Dia das Mães gerou as seguintes altas no varejo:

•quase 7% a mais de vendas em lojas físicas.

•quase 29% a mais de vendas em shoppings.

•mais de 15% de vendas em e-commerces.

Em 2023, também segundo o levantamento do E-commerce Brasil as categorias que devem ter aumento de vendas no Dia das Mães são:

•roupas, calçados e acessórios;

•perfumes;

•almoço ou jantar em restaurantes;

•cosméticos;

•eletrodomésticos;

•celular;

•vale-presente;

•passeio ou viagem;

•procedimentos estéticos;

•kits de presentes.

No ano passado, o Dia das Mães gerou uma receita de R$142 milhões só para as vendas online, de acordo com levantamento do E-commerce Brasil. De 2021 para 2022, o aumento de receita de forma geral em compras para a data aumentou mais de 20%. Não à toa, essa é uma das datas sazonais mais importantes do ano para o varejo.

Em volume de receita e pesquisas no Google, o Dia das Mães fica atrás somente do Natal. O que significa que essa é a segunda data mais importante do ano para o comércio online e offline e é a data mais relevante do primeiro semestre.

Tags:

Dia das mães | MA | Restaurantes