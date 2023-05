A Prefeitura de Juiz de Fora espera conhecer em junho, quando será aberta a licitação, a empresa responsável pela reforma do Mercado Municipal, na praça Antônio Carlos. O processo licitatório está marcado para o dia 15 de junho. Todo o projeto foi concebido na gestão do ex-prefeito Antônio Almas.



O Mercado Municipal faz parte do Complexo Mascarenhas, composto pelo Mercado, Centro Cultural Bernardo Mascarenhas e pela Biblioteca Municipal Murilo Mendes. É uma edificação muito antiga, onde parte dela hoje é utilizada para serviços administrativos da Prefeitura, como a Secretaria de Educação.



A proposta da Prefeitura, como está descrita no processo de concorrência pública é se adequar as legislações vigentes de Corpo de Bombeiros, e também aumentar a capacidade de comercialização do mercado, tornando o local um polo gastronômico e cultural do município. A Administração garante que as características do imóvel, tombado pelo patrimônio histórico, serão mantidas.



A reforma deve custar cerca de R$ 11 milhões e a previsão é que fique pronta no período de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais 6 meses. Os recursos para a reforma do Mercado Municipal serão custeados através de um financiamento do Município com o Finisa, que é uma linha de crédito oferecida pela Caixa Econômica Federal para utilização com infraestrutura e saneamento voltado para o setor público.



Paralela a reforma, a Prefeitura quer usar o estacionamento do Mercado Municipal para estabelecer um Centro de Comércio Popular Municipal. O Município acredita que a iniciativa faz parte “de uma estratégia para disciplinar os usos e as apropriações nas vias públicas”.

