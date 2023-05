Uma série de reuniões realizadas na quinta-feira, 17, parecem ter apaziguado os ânimos dos rodoviários, especialmente, cobradores que paralisaram as atividades na última terça-feira, deixando os ônibus parados no Centro de Juiz de Fora.



O diretor da Ansal, principal empresa do Consórcio VIA JF, Rafael Santana, garantiu que a manutenção de todos os postos de trabalho na empresa, desde que os funcionários se adequem a qualificação feita por ela para o exercício de outras funções, além de cobrador.

“Os postos de trabalho estão 100% garantidos e poderá ser assinado um acordo com sindicato profissional a esse respeito, prevendo a manutenção dos empregos dos trabalhadores”, afirma Rafael.



O Consórcio VIA JF, segundo Rafael, faz treinamentos em parceria com o SEST/SENAT, tanto no sentido de formar motoristas, como em outras funções administrativas, dependendo do interesse de cada um. Além disso, ele disse que o consórcio, possui um programa interno de financiamento da CNH D, para aqueles cobradores que já possuem a CNH B.



Sobre a possibilidade de novas manifestações, o diretor da Ansal reforçou a necessidade do diálogo entre as duas partes (colaborador e empresa), para que não haja propagação de informações falsas.

Outra reunião está agendada para esta quinta-feira, 18, com aqueles que não puderam comparecer as conversas na quarta-feira.

Leia mais em Ricardo Ribeiro