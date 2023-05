O ex-deputado Marcus Pestana e primeiro presidente do PSDB em Juiz de Fora se desfiliou do partido na última sexta-feira, depois de 35 anos dedicados ao Partido da Social Democracia Brasileira.



À coluna, Marcus Pestana revelou o motivo de sua decisão:

“A indicação de meu nome pelo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco - um honroso convite - para ocupar a diretoria - executiva da Instituição Fiscal Independente, substituindo o economista Felipe Salto, cujo mandato venceu, deverá ser publicada esta semana. Depois ainda haverá uma sabatina e a aprovação ou não de meu nome. A RESOLUÇÃO Nº 42, DE 2016 que criou e regulamenta a IFI exige que o diretor-executivo e os outros dois diretores não tenham outro vínculo regular e permanente de trabalho e filiação partidária. Por esta razão me desfilei do PSDB na última sexta-feira, após 35 anos de militância desde a sua fundação, já que fui um dos primeiros vereadores em todo o Brasil em 1988 e seu primeiro presidente municipal em Juiz de Fora. O ato se faz necessário por ser tratar de função eminentemente técnica e ser esta uma recomendação, por exemplo, da OCDE, que no documento que segue essa nota, mostrando a grande importância que as IFIs recebem por parte dos países desenvolvidos como elemento componente da boa governança fiscal, indicam a necessidade de não haver vínculo partidário, como elemento de sua independência técnica”.



Marcus Pestana complementa ainda na carta de desfiliação:

“Fui fundador do PSDB, seu primeiro presidente municipal em Juiz de Fora - MG, um dos seus primeiros vereadores em todo o país, deputado estadual e deputado federal, secretário de planejamento, orçamento e coordenação geral no governo Eduardo Azeredo, secretário de saúde no governo Aécio Neves e secretário-executivo do ministério do meio ambiente e chefe de gabinete do ministério das comunicações no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Fui professor de economia da Universidade Federal de Juiz de Fora de 1989 a 2019, membro da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão Mista de Orçamento, relator da LDO de 2017 e com vários artigos publicados em torno da discussão econômica”, completa Marcus Pestana.

