A vacina da meningite está em falta em Juiz de Fora, especialmente, após a campanha que aconteceu no último sábado que aplicou mais de 37 mil imunizantes diversos. Após isso, foram relatados problemas para quem está em busca da vacina contra a meningite C.



Segundo a assessoria da Secretaria de Saúde da Prefeitura, é aguardado um novo lote, em breve, por parte do Estado.



A ampliação temporária do grupo para a vacinação contra a meningite C termina no dia 30 de julho. A vacina é disponibilizada regularmente na rotina do calendário nacional de vacinação, para as crianças de três e cinco meses de idade, com uma dose de reforço aos 12 meses. Com a ampliação temporária, a vacina foi disponibilizada também para pessoas de 16 anos ou mais não vacinadas. Até o momento, Minas Gerais recebeu 2.741.120 doses da vacina e já foram aplicadas 1.763.120 doses.



A cobertura vacinal da vacina meningocócica C em 2023, até março, é de 79,82% para crianças menores de 1 ano de idade, e de 76,63% para crianças de 1 ano de idade. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%.



Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) em 2023, até o dia 19 de maio, foram registrados 193 casos de meningite no estado. Em 2022 foram registrados 714 casos, e em 2021, foram 440 casos.



Influenza



A vacinação anual contra a influenza está acontecendo desde o início de abril e seguirá até 31 de maio. A SES-MG recomenda a ampliação da oferta do imunizante a toda a população não vacinada a partir de 6 meses de idade desde 12 de maio. A recomendação segue orientações do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde.

Bivalente



A campanha de vacinação contra a covid-19 com a dose bivalente também está em andamento nas Unidades Básicas de Saúde em todo o estado. Minas Gerais iniciou as ações de intensificação da vacinação contra a doença em 27 de fevereiro. A vacina bivalente que está sendo administrada é eficaz contra novas cepas do coronavírus. Poderão receber a dose as pessoas com 18 anos de idade ou mais que tenham se vacinado com pelo menos duas doses do imunizante monovalente como esquema primário ou que tenham recebido previamente qualquer vacina covid-19 monovalente como reforço.

