A Seven Incorporadora, do Grupo Inter, lançou oficialmente na noite desta quinta-feira, 25, o Upside Rio Branco, empreendimento na rotatória do Carrefour, no finalzinho da avenida Rio Branco, Zona Sul da cidade. O evento foi no Estádio Municipal e reuniu cerca de 3 mil pessoas no espaço onde acontece sexta e sábado a Festa Country.

Este é o segundo empreendimento da Seven na cidade: o primeiro, o Upside Club e a entrega de chaves aconteceu no dia 1º de abril deste ano. O Upside Rio Branco deve seguir o mesmo perfil em função das características do empreendimento e da demanda de condomínios com ampla área de lazer.

São duas torres, com total de 320 apartamentos, e mais de 20 itens, entre eles espaço gourmet, piscina, quadra de futebol, spa, sauna, hidromassagem, salão de festas, salão de jogos, brinquedoteca, playground, praça da fogueira e coworking, academia e lavanderia. O Upside Rio Branco conta com duas suítes em todas as unidades, lavabo, área de serviço e varanda integrada à sala e cozinha. Já a cobertura terá 3 quartos, sendo 2 suítes.



Lazer como extensão da casa



A Gestora de Projetos da Seven Incorporadora, Alexandra Rampinelli, salienta que um dos grandes diferenciais do Upside Rio Branco é que o cliente tem a possibilidade de mudar alguns pontos da planta para deixá-la do jeito que quiser. “Pensamos em soluções para atender essa demanda. Por exemplo: em alguns tipos de apartamentos, o morador pode optar por remover o lavabo, ampliando a sala e integrando os ambientes. Ou ainda transformar um dos banheiros da suíte em banheiro social”, destaca Alexandra.

Ainda na área de uso comum do condomínio há a lavanderia, que vai facilitar e muito o dia a dia das famílias. “A ideia é que o espaço seja equipado com máquinas de lavar e secar de última geração e funcione com serviço self-service, em que o morador vai lavar e secar suas roupas e pagar por isso. Esse serviço, que ainda está em fase de negociação, deve ser prestado por uma grande empresa brasileira, num modelo inédito para Juiz de Fora”, revela Alexandra.

O condomínio conta também com vaga para carros elétricos com ponto de abastecimento. Os veículos movidos a energia elétrica são uma tendência mundial e, apesar de no Brasil, o mercado ainda estar engatinhando, estudo da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) prevê que, até 2035, dois terços dos veículos vendidos no país serão eletrificados.

“Antecipando essa tendência, destinamos uma das vagas do condomínio para a possibilidade de recarga do automóvel. Por não estar associada a uma vaga privativa, mais pessoas podem ter acesso à recarga. É uma forma de democratizar essa solução já pensando no futuro”, ressalta a gestora de Projetos da Seven.

Esportes ao ar livre



Para os amantes de esporte e atividades ao ar livre, o Upside Rio Branco traz outra novidade: uma quadra de beach tennis, esporte que atrai tanto os juiz-foranos e se tornou febre Brasil afora. Já para quem gosta de água, a piscina conta como uma raia de 27 metros exclusiva para os amantes da natação.

15 anos de história



O lançamento do Upside Rio Branco representa um importante marco na história do Grupo Inter, que completa 15 anos de atuação em 2023. A companhia, com sede em Juiz de Fora, tem presença expressiva no mercado brasileiro, empregando cerca de mil trabalhadores diretos através da INC Empreendimentos, que atua no programa Minha Casa Minha Vida, e da Seven, que atende clientes que se enquadram no financiamento imobiliário pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e investidores.

Em 2017, a INC obteve registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). No ano seguinte, foi listada na B3, Bolsa de Valores, e iniciou suas operações no Triângulo Mineiro, em Uberlândia e Uberaba (MG). Em 2019, extrapolou os limites de Minas e lançou empreendimentos no interior de São Paulo, nos municípios de São José do Rio Preto e São José dos Campos.

Tony Carvalho, Diretor Comercial da Seven, destaca o Upside Rio Branco como um importante marco: “Começamos nossa história construindo prédios pequenos, com 6 unidades, em 2008, na Cidade Alta, e hoje lançamos o Upside Rio Branco na principal avenida da cidade, em um local nobre. O empreendimento era um sonho antigo da empresa, então é motivo de muito orgulho para nós”, destaca ele.

Leia mais em Ricardo Ribeiro