O deputado estadual do Rio de Janeiro, Júlio Rocha, de 38 anos, foi abordado pela Polícia Militar na madrugada de domingo, na saída da Festa Country, junto com outras quatro pessoas. O boletim de ocorrência foi registrado como direção perigosa e desobediência à autoridade policial.

O deputado estadual Júlio Rocha, procurado pela Coluna, disse que houve excessos na abordagem policial.

Segundo o registro policial, identificado às 04h11 da madrugada de domingo, 28 de maio, a PM estranhou a forma como uma caminhonete preta deixava as proximidades do estádio Municipal, com sinais luminosos e sonoros e fazendo movimentos que colocam em risco outros veículos e, principalmente, as pessoas que saíram a pé após o evento.



Os policiais pediram que o motorista encostasse o veículo e ele não teria obedecido e acelerou para deixar o local. A PM, então, iniciou rastreamento e encontrou o carro estacionado próximo a UPA São Pedro.



Segundo o boletim de ocorrência, um homem desceu com outras duas mulheres da parte de trás do carro e estaria bastante alterado, “visivelmente alcoolizado” relata do BO. Ele se identificou como deputado estadual do Rio de Janeiro e teria dito que não obedeceria às ordens dos policiais para proceder a revista.



O motorista agiu da mesma forma, segundo os policiais e “fala em tom alto e agressivo que estava conduzindo um deputado, autoridade e em veículo oficial”.



Os policiais perguntaram ao motorista se ele tinha autorização para andar com equipamentos luminosos e sonoros no carro e ele, como traz o BO, disse que sim por se tratar de veículo que usava para trabalho como deputado. No entanto, não apresentou nenhum documento com essa autorização.



Segundo a PM, o deputado disse que estava no seu momento de lazer e, por isso, tirou as placas oficiais.



O motorista se recusou a fazer o teste do etilômetro. E, ao contrário das outras pessoas, se recusou também a assinar o termo circunstanciado de ocorrência. Foi detido e levado para a delegacia. Lá, solicitou o pedido para assinar o termo e foi liberado junto com o grupo.



O carro foi apreendido e recolhido ao pátio do Detran.

O site da Assembleia Legislativo do Rio de Janeiro (ALERJ) apresenta assim o deputado:



Júlio Rocha, de 38 anos, nascido em Teresópolis e criado em Guapimirim-RJ, foi na terra do Dedo de Deus que cresceu, estudou e mora até hoje. É formado em educação física pela Universidade Salgado de Oliveira, Pós-Graduado MBA em Gestão Pública pela faculdade Única, e tem um filho. Foi eleito em 2022 com mais de 31 mil votos. Entre outras funções da ALERJ, o deputado Júlio Rocha é presidente do Conselho de Ética.

