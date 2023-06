Bares e Restaurantes de Juiz de Fora esperam aumento de 30% no faturamento com o Dia dos Namorados este ano

Junho promete ser um mês promissor para o setor de bares e restaurantes, de modo especial graças ao Dia dos Namorados, data tradicionalmente lucrativa para muitos estabelecimentos. De acordo com uma pesquisa nacional realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Abrasel, 80% dos empresários do ramo esperam um aumento no faturamento em comparação com a mesma data no ano passado. A pesquisa contou com a participação de 2.141 proprietários e gestores de bares e restaurantes de todas as regiões do Brasil.

Segundo a presidente da Abrasel Zona da Mata, "quatro em cada cinco estabelecimentos na região esperam aumento no faturamento no dia dos namorados, em relação à mesma data do ano passado. Para 57% do total, o aumento deve ser de até 30%. Para isso os bares e restaurantes de Juiz de Fora se prepararam para a data que costuma representar um dos melhores faturamentos do ano. Muitos deles investiram em decoração, música ao vivo e até cardápios especiais para atrair o público com um clima em romântico. As reservas estão a todo vapor", atesta.

De acordo com o presidente da Abrasel Nacional, Paulo Solmucci, a celebração costuma representar o dia de melhor faturamento do ano para muitos bares e restaurantes. “Esse ano teremos o dia dos Namorados em uma segunda-feira, o que consideramos muito positivo, pois atrai público para um dia da semana normalmente menos movimentado" afirma.

Melhorias no cenário econômico

Em relação ao cenário econômico das empresas do setor, observou-se uma melhora significativa em comparação com meses anteriores. Em abril, na região da Zona da Mata Mineira o número de empresas que tiveram lucro na Zona da Mata foi de 40%, média superior à Nacional, que foi de 37%. Já entre as empresas que trabalham em equilíbrio, a média da região é 35%.



A pesquisa aponta que 25% dos estabelecimentos relataram prejuízo, média um pouco superior à nacional que é de 21%, e que representa também uma redução de 2% em relação aos 27% registrados em março. Ainda assim é o melhor resultado desde janeiro.



Quase dois terços (58%) das empresas consultadas têm empréstimos contratados hoje. Destas, 54% captaram crédito no Pronampe. Após a nova lei promulgada em abril, que permite estender o prazo de pagamento junto aos bancos, 18% solicitaram renegociação e conseguiram, 9% estão aguardando, 14% solicitaram e não conseguiram e 59% ainda não solicitaram. A inadimplência em relação ao programa é de 9% (acima da média do mercado, de 4,1%) .



“É animador perceber que nos últimos meses houve uma redução no número de empresas operando com prejuízo, embora ainda seja um número considerável. Por isso é importante continuar buscando novos programas e ampliação dos programas já existentes voltados ao fomento do setor de alimentação fora do lar como o PERSE (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos). Em nível Nacional a Abrasel trabalha por isso e luta pela reabertura da inclusão no Cadastur, a fim de que o programa possa abranger um maior número de estabelecimentos”, completa Francelle Galil.



