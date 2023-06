O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana de Juiz de Fora (Sinteac-JF), Sérgio Félix, está cobrando da empresa Ipiranga Multiserviços Ltda o pagamento dos salários do mês de maio dos doze trabalhadores terceirizados, que atuam como coveiros no Cemitério Municipal de Juiz de Fora.

A situação não é nova. No início de 2020, os funcionários chegaram a ameaçar paralisação dos serviços no cemitério diante do atraso de salários na época referentes à dezembro de 2019. Da mesma forma, aconteceu em abril de 2022 e nova possibilidade de suspensão das atividades foi discutida.

Sérgio Félix diz que procurou a empresa terceirizada para cobrar um posicionamento sobre o problema, mas ainda não foi atendido.

A Prefeitura de Juiz de Fora ainda não se manifestou.

O valor do contrato com a empresa de Belo Horizonte é de R$ 1.199.999,76, durante 12 meses. O que dá um total de quase R$ 100 mil mensais.A Prefeitura de Juiz de Fora informou que não tem informação de atraso nos salários dos funcionários.

