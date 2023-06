O diretor-secretário da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, José Leles da Silva, Padre Leles, assumiu interinamente a presidência do hospital um dia após operação coordenada pelo Ministério Público de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, que resultou no afastamento do atual presidente Renato Loures. Ele é o principal suspeito na ação cautelar criminal que apurou a existência de indícios de favorecimentos pessoais e desvio de recursos públicos e privados da área de saúde.

Padre Leles assume a função porque o vice-presidente da Santa Casa, Emanuel Rodrigues de Mattos, está em viagem. A decisão foi tomada, oficialmente, nesta sexta-feira, 16, após reunião do Conselho de Administração.

De acordo com a ação cautelar criminal ajuizada, que não está mais sob sigilo de Justiça, verificou-se, dentre outros fatos apurados, a existência de indícios de desvio de recursos públicos e/ou particulares na contratação das empresas IMAGINAI- Arquitetura e Urbanismo Ltda. e IMMA Desenhos de Arquitetura Ltda. (atualmente IMMA Design de Interiores Ltda.), da filha do presidente, Moema Falci Loures, além do genro Fábio Gonçalves Cardoso. Também está sendo investigada a arquiteta Nathália Pereira Reis Pinto.

Segundo o MP, o favorecimento poderia ser provado com documentos pois eram as empresas recém constituídas e não possuíam, nem seus sócios, experiência ou formação em arquitetura hospitalar, quando foram contratadas.

No processo, os envolvidos teriam confirmado que não foi feita cotação de preços antes da contratação. Segundo apuração do MP, o endereço da IMAGINAL Arquitetura e Urbanismo Ltda. é o mesmo do presidente da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora.

Além de busca e apreensão, foram cumpridos os mandados de sequestro de imóveis e indisponibilidade de ativos financeiros que somam R$ 8.679.400,84 (oito milhões, seiscentos e setenta e nove mil, quatrocentos reais e oitenta e quatro centavos).

Nota da Santa Casa:

“A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora – MG, Hospital com 169 anos de atendimento à população da cidade e região, esclarece que a Instituição já vinha colaborando com as investigações do Ministério Público e isso seguirá sendo feito, mantendo a postura de transparência que sempre foi adotada pelo Hospital e sua diretoria”.

Os investigados ainda não se pronunciaram sobre o caso.

