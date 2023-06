O Instituto Paraibuna, presidido pelo médico e ex-secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, promove no dia 08 de julho, o I MOSAICO PARAIBUNA. O evento que acontece no Trade Hotel, de 8h às 17h, promete inovar nos debates, reunindo lideranças empresariais, influenciadores digitais, atores políticos e expoentes da academia para discutir os caminhos do desenvolvimento econômico regional.

Em destaque, está confirmada a presença do Governador Romeu Zema, de Roberto Motta, escritor e comentarista da Jovem Pan, de Raphaël Lima do canal Ideias Radicais e de Adriano Carvalho, Especialista em Desenvolvimento Econômico Municipal apresentando o case Extrema.

Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Uzzi Ticket por R$120,00, no primeiro lote até 25/06. No valor do ingresso está incluído o almoço empresarial onde se tratará das demandas do setor produtivo para o desenvolvimento regional. Haverá uma área de stands com exposição de produtos e serviços dos patrocinadores durante todo o evento.

O Instituto Paraibuna

O Instituto Paraibuna, uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos, é um agente de transformação na busca pelo desenvolvimento humano, econômico e social em nossa região. O presidente é o médico e ex-secretário estadual de saúde, Carlos Eduardo Amara. O objetivo do Instituto é impulsionar a emancipação econômica e o autossustento, defendendo valores essenciais como a vida humana, a liberdade individual e a propriedade privada. A missão estalecedida é fortalecer parcerias e colaborar com outros atores locais, impulsionando projetos sociais e educacionais que visem melhorar a vida das pessoas em prol do desenvolvimento humano sustentável.

