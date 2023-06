Dois anos e 4 meses. Esse foi o tempo que o delegado Eurico da Cunha Neto ficou como diretor-geral do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran). Esta semana, ele deixou o cargo como parte da mudança proposta pelo Governo de Minas da reorganização administrativa, aprovada pela Assembleia Legislativa.



A modernização da estrutura do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) está entre os destaques da proposta e tem como objetivo levar mais agilidade e eficiência aos serviços prestados pelo órgão. De acordo com o documento, o Detran-MG passa a ser vinculado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) como Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito.



A coordenadoria, que tem status de subsecretaria, absorve todas as funções do atual Detran, segundo o Governo, com a missão de aprimorar o funcionamento da área e o acesso aos serviços pelos cidadãos.

Dessa forma, a Seplag incorpora as atribuições de registrar e licenciar veículos, planejar, dirigir, normatizar, coordenar, controlar, fiscalizar, supervisionar e executar as demais atividades e serviços relativos ao trânsito e à formação de condutores.



A intenção do Governo de Minas com a medida é liberar os policiais civis que hoje estão em tarefas administrativas para atuação na atividade finalística da Polícia Civil.

Para a coordenação do Detran foi nomeado Lucas Vilas Boas Pacheco. O delegado Eurico da Cunha Neto deve assumir nova função em breve dentro do planejamento da Polícia Civil.

