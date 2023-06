O projeto é ousado, com cifras milionárias e atrações para fazer de Juiz de Fora um polo de lazer no segmento de parques aquáticos na América Latina.



Os representantes da empresa Acqua Park se reúnem em breve na Prefeitura de Juiz de Fora para comunicar à prefeita Margarida Salomão que o município foi o escolhido como sede de um ambicioso projeto de turismo. A reunião, inclusive seria nesta quinta-feira, 22, mas foi adiada a pedido da assessoria do Executivo Municipal.



Com o nome também de Acqua Park, o projeto é dividido em 5 fases. A primeira delas prevê um aporte inicial de R$ 200 milhões na construção de um parque aquático num terreno de cerca de 300 mil metros quadrados no Distrito Industrial, zona Norte de Juiz de Fora. O início das obras está previsto para janeiro de 2024 com prazo de 18 meses, mas a expectativa é de que o parque comece a operar no primeiro semestre de 2025. Antes disso, no dia 1° de julho a empresa inicia a venda de cotas, que dá direito ao acesso ilimitado ao parque e todos os seus espaços.



A expectativa da empresa é gerar mais de 1000 empregos entre diretos e indiretos desde o período de negociação das cotas, passando pelo início das obras até a conclusão total do projeto, previsto para atingir o ápice do funcionamento em 5 anos e meio, ou seja, possivelmente, em 2029. Até lá, a empresa espera concluir a oferta de cotas de multipropriedades, que preveem a construção de pelo menos 500 apartamentos, posicionados ao lado do parque para hospedagem e acesso direto dos frequentadores ao Parque Aquático.



O Acqua Park Juiz de Fora, que terá capacidade para cerca de 12 mil pessoas, apresenta um projeto com mais de 80 atrações, entre elas, uma réplica de um vulcão, que promete ser a maior e mais perfeita do mundo. Mas, esses e outros detalhes das atrações a empresa ainda mantém segredo para divulgar mais adiante.

