Como o estado de Minas Gerais está posicionado nas questões estratégicas globais de sustentabilidade? Que iniciativas mobilizam os setores produtivos e o ambiente de negócios para o enfrentamento de desafios comuns relacionados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? De que forma as empresas podem usar os ODS como direcionadores estratégicos para estimular a inovação e o seu pleno desenvolvimento?



Para responder a esses e outros questionamentos, o coordenador da Rede Desafio 2030, do Pacto Global, e do HUB ODS MG, Rafael Tello, estará no Moinho, no dia 28 de junho, participando do Fórum ESG, a convite do Sebrae Minas. Rafael Tello também é diretor de sustentabilidade da Ambipar, professor de sustentabilidade estratégica e aplicada da Fundação Dom Cabral (FDC).



“Quando falamos em impacto positivo é fundamental que a gente trabalhe em parceria, em colaboração. Os principais temas apontados na nossa rede são Crescimento Econômico e Trabalho Decente (ODS 8), Indústria, Inovação e Infraestrutura (ODS 9) e Produção e Consumo Sustentável (ODS 12) que dialogam amplamente com o setor empresarial”, afirma Rafael Tello. Segundo ele, o conceito de valor compartilhado, proposto por Michael Porter, permite que as empresas cresçam e se desenvolvam produzindo soluções sociais e ambientais com uma abordagem organizacional, gerando prosperidade socioeconômica para as pessoas.

O Fórum ESG

O Fórum ESG é uma iniciativa do Moinho que visa estimular o debate, a conexão, o compartilhamento de boas práticas ambientais, sociais e de governança entre as organizações da cidade e região. Ao longo de todo o ano, em encontros mensais, temas relacionados aos pilares do ESG serão apresentados por convidados das empresas parceiras: Ibiti Projeto, Instituto Vivart e Librar, Sebrae, Paraibuna Embalagens, Cesama, Inter Construtora, Nexa e Unimed. O

Leia mais em Ricardo Ribeiro