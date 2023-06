O título é autoexplicativo. Mas, não poderia deixar de passar aqui para agradecer a cada um, que tirou algum tempo da sua vida para ler as informações da Coluna. E, tenha certeza, o esforço desse lado foi feito com prazer e a dedicação de levar a notícia da maneira mais clara e imparcial.

Quem me acompanha nas redes sociais sabe que resolvi há uns dois anos, mudar completamente o rumo da minha vida profissional. É uma posição que vem me demandando tempo e dedicação durante os 7 dias da semana. Em breve, vou anunciar outros projetos que já estão em curso para ampliar esse relacionamento com o público.

Sou grato pela confiança depositada pelo portal Acessa e desejo que a retomada desse canal de notícias permaneça forte dentro dos princípios básicos do jornalismo em concordância com a comunidade internacional e solidificada, através da Associação Brasileira de Imprensa, como uma fonte de inspiração para os códigos de ética nacionais e regionais:

O direito das pessoas de retificar informação; a dedicação do jornalista para a realidade objetiva; a responsabilidade social do jornalista; a integridade do jornalista profissional; o público ter acesso e participação; respeito à privacidade e dignidade humana; respeito ao interesse público; respeito aos valores universais e à diversidade de culturas; eliminação da guerra e de outros males que confrontam a humanidade e a promoção de uma nova ordem mundial de informação e comunicação.

Nos encontraremos sempre. Até quando Deus permitir!

Obrigado!

Leia mais em Ricardo Ribeiro