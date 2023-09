A ansiedade não tem fronteiras. Ela não faz distinção entre fama ou anonimato, sucesso ou dificuldades. É uma realidade que afeta 720 milhões de pessoas em todo o mundo (OMS) e mesmo os mais reconhecidos nomes, como o cantor Wesley Safadão, não estão imunes a seu impacto.



A recente pausa na agenda do artista, anunciada de forma corajosa e transparente, trouxe à tona uma questão que atinge profundamente nossa sociedade, especialmente no Brasil, onde somos a nação com a maior população de ansiosos no mundo.



A pressão do trabalho, a exposição constante aos holofotes e as expectativas incessantes são fatores que podem desencadear crises de ansiedade em qualquer indivíduo, independentemente de sua condição financeira,cor, gênero, idade ou ocupação.



Eu vivencio isso em meu consultório diariamente. São pessoas que trazem o medo “do que pode vir a acontecer se….tal coisa acontecer”, mas sem terem nenhum tipo de evidência que acontecerá.



Explico a cada uma delas, que esse é o ciclo da ansiedade - você pensa que vai acontecer, sente todo tipo de sintomas, entre eles palpitações, sudorese, desconforto gastrointestinal, dor no peito, alteração de pressão arterial e muito mais - aí, muda seu comportamento por conta disso e sofre ininterruptamente. E, segue vivendo então um looping sem fim de sofrimento por conta dos pensamentos ansiosos que te rondam.



A ansiedade é um transtorno de humor caracterizado pelo sentimento de preocupação ou tensão, que pode ser constante ou intermitente, e que surge diante da percepção de um perigo ou ameaça, mesmo que essa ameaça possa ser incerta ou desconhecida.



Portanto, é imprescindível falar sobre isso, de forma aberta e transparente, já que não há cura, mas sim tratamento adequado. É possível viver e dominar a ansiedade, que muitas vezes nos domina.

Se você também enfrenta esta situação, saiba que não está sozinha(o) nessa jornada.



Siga nos acompanhando nesta coluna, estamos aqui ao seu lado oferecendo orientação, compreensão e apoio. Através de informações, relatos inspiradores e estratégias eficazes, pretendo fornecer ferramentas para que você possa navegar por esse desafio e recuperar seu equilíbrio emocional.



Lembre-se, buscar ajuda profissional é um passo fundamental nessa jornada. A ansiedade não deve ser enfrentada sozinha. Há como fazer boas descobertas de novas formas de viver uma vida mais equilibrada e plena, independentemente dos labirintos que ela possa nos apresentar.



Continue comigo aqui no Saúde Mental com Telma Elisa no Acessa.com, porque juntos podemos superar a ansiedade e encontrar a serenidade merecida.

@telmaelisa.psi