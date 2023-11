E depois de muita espera, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) está aí, batendo à porta. Um dos momentos mais importantes na vida de estudantes brasileiros que desejam ingressar no ensino superior é também sinônimo de pressão esmagadora para obter boas notas e garantir uma vaga em uma universidade.



Muitos estudantes sofrem com ansiedade e estresse durante o período de preparação e, principalmente, nas semanas que antecedem esta prova. Para ajudar a aliviar essas pressões, é essencial cuidar da saúde mental e emocional.



Na coluna desta semana, trago dicas interessantes aos candidatos para que possam se preparar psicologicamente para o exame.



Não há uma receita única, mas é importante que você, que sofre agora neste período de expectativa até a hora da prova, lembre-se que você se dedicou o quanto foi possível. Por isso, agora é o momento de confiar no seu aprendizado.



Priorize as revisões, exercícios, simulados, treinar a redação e estabelecer uma rotina que englobe essas tarefas, mas não se esqueça do seu bem-estar físico e mental.

Lembre-se que o Enem é também uma prova psicológica, além da avaliação dos seus conhecimentos. Por isso, além de ter esse momento de revisão, tenha também o momento de um exercício físico, uma caminhada e também de algum hobbie que você goste.

Uma das maiores fontes de estresse é a sensação de estar sobrecarregado. E isso pulsa em seus pensamentos a todo instante. Estabeleça metas realistas até a hora de colocar tudo que sabe na prova. Crie um cronograma que inclui pausas regulares para descanso e foque mais nos tópicos. Já não dá pra fazer toda a revisão da matéria.

Cuide da Alimentação e Pratique Exercícios



Não subestime o impacto que a alimentação e a atividade física têm na sua saúde mental. Uma dieta balanceada e a prática regular de exercícios podem ajudar a manter a mente e o corpo saudáveis. Alimentos ricos em nutrientes, como frutas, vegetais e proteínas magras, podem melhorar a concentração e o ânimo. Além disso, a atividade física libera endorfinas, que são substâncias que promovem a sensação de bem-estar.

Relaxe



Praticar técnicas de relaxamento, como meditação e respiração profunda, pode ser extremamente útil para aliviar a ansiedade. Reserve alguns minutos do seu dia para praticar essas técnicas, especialmente nos momentos em que se sentir sobrecarregado.

Não é hora de se comparar



Respeite a sua individualidade, quem você é. Observe que você é único, com suas próprias habilidades e ritmo de aprendizado. Evite comparar-se constantemente com os outros candidatos, pois isso pode levar a sentimentos de inadequação e ansiedade. Concentre-se em seu progresso pessoal e em seu próprio esforço.

Durma Bem



O sono é essencial para uma boa saúde mental. Certifique-se de que está dormindo o suficiente nestes dias que antecedem o ENEM. Uma boa noite de sono pode melhorar a memória, a concentração e a capacidade de resolver problemas.

Esteja entre os seus



Conversar com amigos e familiares sobre suas preocupações pode ser reconfortante. Compartilhar suas ansiedades e ouvir palavras de encorajamento pode aliviar a pressão psicológica.

E lembre-se:

você sabe o que quer, concentre-se no seu desejo e mentalize sua aprovação. Ocupe sua mente com pensamentos positivos. Você é capaz!

