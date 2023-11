A jornada após a traição é muitas vezes tumultuada, marcada pela sensação de desamparo e pela dúvida incessante.

O impacto na autoestima é evidente, desencadeando uma cascata de emoções que vão desde a incredulidade até a autocrítica severa.

Essas cicatrizes emocionais podem afetar não apenas a confiança nos outros, mas também a confiança em si mesmos.

A Teoria Cognitivo Comportamental (TCC), abordagem com a qual trabalho pode ser uma aliada poderosa nesse processo de cura.

Por meio dela, como psicóloga, não apenas trabalho junto aos meus pacientes, para trazer a tona os pensamentos autodestrutivos e padrões de comportamento negativos, mas também na busca para fornecer ferramentas práticas que ajudem a reconstruir a autoestima e cultivar relações saudáveis.

Se você está enfrentando os impactos avassaladores de uma traição, a busca por ajuda é uma demonstração de força e autocompaixão.

Lidar com a infidelidade dentro da perspectiva da psicologia envolve reconhecimento e aceitação das emoções, comunicação aberta com o parceiro, busca por apoio profissional, reconstrução gradual da confiança, cuidado com o bem-estar mental, exploração das motivações por trás do comportamento e a visão da crise como uma oportunidade para aprendizado e crescimento pessoal e do relacionamento.

Lembre-se de que sua jornada é única e merece respeito. Ao compreender as motivações, expressar suas emoções e buscar apoio, você está construindo alicerces para um futuro mais consciente e resiliente.

Seja gentil consigo mesmo, valorize seu bem-estar mental e lembre-se de que tanto a vulnerabilidade quanto a fortaleza coexistem em sua narrativa.

Sua história não é definida pela traição, mas pela maneira como você se eleva depois dela!

