O novo novo chegou e com ele trago uma reflexão comprometida com a promoção da saúde mental: a qualidade das nossas relações interpessoais.

Iniciar uma caminhada que seja capaz de transformar o que você tem vivido e se incomodado há tempos, muitas vezes envolve a decisão ponderada de se afastar de relações que não contribuem positivamente para seu equilíbrio emocional.

Nossa saúde mental é profundamente influenciada pelas pessoas que escolhemos ter em nossas vidas. Identificar relacionamentos prejudiciais é importante.

Observe ao seu redor, observe com quem você tem se relacionado e atente-se para o fato do que hoje você vive.

Você tem convivido com pessoas que atuam em sua vida fazendo críticas constantes ao seu comportamento? Tem percebido a falta de apoio emocional e qualquer dinâmica que desgaste seu bem-estar?

Se a resposta foi sim, você pode promover mudanças significativas na sua forma de viver e ter mais saúde emocional.

A tomada de decisão para se afastar é, sem dúvida, um ato de autocuidado e autorespeito.

Não subestime o poder libertador de escolher conexões que agreguem valor à sua vida. Permita-se criar espaço para relações mais positivas e saudáveis.

Ao invés de focar exclusivamente em abordagens terapêuticas, por ser psicóloga e focar nisso durante o meu trabalho, quero compartilhar orientações práticas que você pode aplicar imediatamente.

A primeira delas é estabelecer limites saudáveis. Saiba dizer não quando necessário e priorize seu próprio bem-estar.

Em segundo lugar, promova comunicação aberta e honesta em seus relacionamentos. Isso constrói alicerces sólidos para conexões genuínas.

Lembre-se, a qualidade das suas relações é um reflexo direto do seu bem-estar emocional. Escolha conscientemente investir em conexões que nutram seu crescimento e felicidade.

Cultivar relações saudáveis não é apenas uma resolução temporária, mas um compromisso vitalício com sua saúde mental.

