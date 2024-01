Neste início de ano, como psicóloga, quero chamar a atenção para a relevância da campanha Janeiro Branco, que nos convida a refletir e incentivar o diálogo sobre as questões emocionais, promovendo uma cultura de cuidado voltada à saúde mental. É importante destacar que o Brasil lidera o ranking dos países com a população mais ansiosa do mundo, conforme alerta da Organização Mundial de Saúde (OMS).



A ansiedade é uma parte comum da experiência humana, sendo uma resposta natural do corpo ao estresse. Diante de desafios, nosso organismo se prepara para a ação, liberando hormônios que podem resultar em sentimentos de apreensão, medo ou preocupação. Em doses apropriadas, esses sentimentos são adaptativos e nos mantêm alertas.

Contudo, quando a ansiedade ultrapassa limites saudáveis, manifesta-se de maneira física, emocional e comportamental. É fundamental reconhecer que a ansiedade não se limita apenas a preocupações mentais, mas também se manifesta de diversas formas físicas.

Nos contextos pessoais e sociais, as metas e desafios que surgem no início do ano, muitas vezes delineados em planejamentos estratégicos, podem negligenciar os impactos na saúde mental, intensificando esses sentimentos.

Fora do ambiente profissional, as pressões sociais, familiares e individuais também desempenham um papel significativo na construção do cenário emocional. As expectativas impostas pela sociedade e pelas relações pessoais podem contribuir para o aumento dos níveis de ansiedade.

É fundamental compreender que o Janeiro Branco não se restringe apenas ao âmbito corporativo, mas abrange todas as esferas da vida. A busca por metas e objetivos, sejam eles relacionados ao trabalho, à vida familiar ou aos relacionamentos pessoais, precisa ser conduzida de maneira consciente, considerando sempre o impacto na saúde mental.

Como psicóloga, encorajo a reflexão e o diálogo aberto não apenas nas empresas, mas também nos lares, nas comunidades e nos círculos sociais.

Promover a conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde mental em todos os aspectos da vida contribui para um Janeiro Branco verdadeiramente transformador, capaz de influenciar positivamente a jornada emocional ao longo de todo o ano.

