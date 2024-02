Se você já ouviu a frase "o ano só começa depois do carnaval", saiba que não está sozinho(a). Muitos de nós carregamos essa crença cultural de que a verdadeira mudança e os novos começos só podem ocorrer após a Folia de Momo. Afinal, o ano só começa depois do Carnaval.

No entanto, como psicóloga que atua com a Terapia Cognitivo-Comportamental, aproveito essa coluna de Saúde Mental, para convocar você a questionar essa perspectiva e a considerar a possibilidade de iniciar um novo ciclo a qualquer momento.

Essa ideia de que o ano começa apenas após o Carnaval, muitas vezes, está enraizada em hábitos e expectativas sociais. Mas será que devemos nos apegar a essa espera, adiando nossos desejos de realizações?

Vamos desafiar essa crença e entender que todo momento é propício para a transformação pessoal.

Aja no presente! Se há algo que quer mudar em sua vida, por que esperar? Por exemplo, se a meta é melhorar a gestão do tempo, começar a organizar a rotina desde agora pode trazer benefícios imediatos.

Um outro ponto é que comportamentos podem te impedir de agir no momento presente. Pode ser procrastinação, autocrítica excessiva ou medo do desconhecido. Identificar esses padrões é o primeiro passo para mudar.

Desafie criar a metas realistas. Se o objetivo é cultivar hábitos mais saudáveis, como a prática regular de exercícios, começar com pequenos passos, como caminhadas diárias, é mais eficaz do que esperar por um ponto específico no calendário.

Nessa busca por autotransformação, a resiliência emocional desempenha um papel fundamental. Lembre-se de celebrar cada progresso, por menor que seja, e esteja preparado(a) para aprender com os desafios. Isso fortalece a motivação e a capacidade de enfrentar adversidades.

E, cá pra nós: qual mudança você está adiando e que pode começar a cultivar agora?

Para mais orientações sobre como lidar com a sua saúde emocional, ansiedade, ter mais autoestima, melhorar seus relacionamentos, combater o estresse e garantir mais qualidade de vida mental, me siga no perfil do Instagram @telmaelisa.psi e aqui nesta coluna todas às quintas-feiras.