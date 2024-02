No universo da saúde mental, a solidão muitas vezes é uma sombra silenciosa que permeia as narrativas individuais. Entre as muitas vozes que ecoam no interior do meu consultório, uma expressou sua ambiguidade em relação à solidão: "Eu já não sei se gostava de ficar sozinha ou se só suportava aquilo porque não tinha outra opção." Essa ponderação revela uma complexidade que, para muitos homens e mulheres negros, vai além da simples solidão. Estar sozinho pode desencadear uma dor psíquica profunda, moldada pelas nuances de uma sociedade que ainda enfrenta desafios significativos no que diz respeito ao racismo.



Ao discutir a solidão, é crucial abordar a experiência dos jovens negros, um tema muitas vezes negligenciado. Embora esses jovens possuam amizades e uma rede social, enfrentam uma solidão peculiar ao tentar conciliar sua identidade negra em uma sociedade que ainda precisa evoluir em questões de igualdade racial. A falta de compreensão por parte de amigos brancos, que muitas vezes não conseguem se alinhar com as experiências e lamentos desses jovens, intensifica essa solidão.



A inclusão da questão racial na psicologia é fundamental para proporcionar um espaço de compreensão e identificação. Quando um sujeito negro encontra um profissional que compartilha sua mesma identidade, inicia-se uma conexão única, permeada por experiências compartilhadas de alegrias e dores. Assim, a proposta não é uma psicologia exclusiva para negros, mas sim uma psicologia que integre a questão racial em suas teorias e práticas.



Diante desse panorama, sugiro a leitura do livro "Pequeno Manual Antirracista" de Djamila Ribeiro. Este livro proporciona uma visão profunda e provocativa sobre o racismo, convidando-nos a refletir sobre as estruturas sociais que perpetuam a discriminação. Ao compreendermos melhor as experiências dos outros, podemos construir uma sociedade mais inclusiva e saudável para todos.



