Em muitos momentos na vida, você pode se deparar com situações, pessoas e emoções que se tornam um fardo pesado demais que te impede de um melhor crescimento e maior bem-estar.

Essa bagagem emocional pode se acumular, semelhante a carregar uma mochila cheia de pedras, tornando a jornada mais difícil do que precisa ser.

Todos nós, em algum momento, experimentamos esse peso, seja por relacionamentos que já não nos servem mais, trabalhos insanos, amizades irreais, padrões de pensamento autocríticos ou simplesmente a resistência à mudança.

Mas, quando você consegue explorar a complexidade desses momentos, pode reconhecer que, por vezes, segurar o que não te serve mais, pode ser uma barreira para novas oportunidades e experiências enriquecedoras.

Essa sensação de fardo pode limitar seu crescimento pessoal e impedir de abraçar as mudanças necessárias para uma vida mais autêntica.

Na terapia, a jornada começa reconhecendo a validade de suas emoções e a coragem necessária para explorar o que precisa ser deixado para trás.

O processo é parte da jornada humana e os momentos desafiadores estão sempre aí para nos colocar à prova. E também pra mostrar que podemos sim alcançar uma proximidade maior com a nossa essência.

Avalie o que você que tem feito que te impede de liberar o que não te acrescenta mais. Quem sabe, você descobre que deixar ir pode ser mais leve do que você sempre pensou?

