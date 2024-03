Na busca contínua que exercemos ao longo da vida pela independência e felicidade, frequentemente nos deparamos com desafios emocionais que podem moldar significativamente nossa saúde mental.



Como psicóloga, tenho observado muitos pacientes que buscam dar mais qualidade em seus relacionamentos amorosos para alcançarem uma vida mais plena e autônoma.



Por isso, quero convidar você a refletir comigo sobre a importância de escolher a pessoa certa para caminhar ao nosso lado, sem deixar de focar em como a qualidade dessas relações pode impactar positivamente nossa caminhada pessoal.



A independência emocional é um desejo de muita gente, mas alcançá-la nem sempre é uma estrada solitária. Em vez de trilhar esse caminho sozinho, considero crucial encontrar a pessoa certa da qual se quer depender.

Este parceiro ou parceira de vida não precisa ser apenas alguém que nos apoia, mas também alguém que nos desafia e incentiva nosso crescimento pessoal.



Quando você escolhe por deixar entrar em sua vida aquela pessoa que te acompanhará nessa viagem, é importante analisar a dinâmica do relacionamento.



Uma relação saudável é baseada na comunicação eficaz, respeito mútuo e apoio emocional. Optar por alguém que compreenda nossas necessidades emocionais, estimule nosso desenvolvimento e celebre nossas conquistas pode ser a chave para uma jornada mais rica e significativa.



O apoio mútuo é uma peça fundamental no quebra-cabeça da independência emocional. Ao compartilhar as responsabilidades e desafios da vida, acabamos por nos tornar mais resilientes e capazes de superar obstáculos juntos.



Encontrar a pessoa certa para depender não significa fraqueza, mas sim a construção de uma base sólida para enfrentar os desafios da vida com confiança.



Relacionamentos saudáveis têm um impacto positivo direto na nossa saúde mental. O sentimento de pertencimento, segurança emocional e a capacidade de expressar nossas emoções são elementos de extrema importância para o equilíbrio psicológico.



Ao escolhermos a companhia certa, fortalecemos nossa resiliência emocional e criamos um ambiente propício para o florescimento pessoal.



E, me cabe frisar aqui que a independência emocional não significa isolamento. Pelo contrário, trata-se de encontrar o equilíbrio certo entre autonomia e conexão. Ao escolhermos a pessoa certa para viajar ao nosso lado, podemos compartilhar experiências, aprendizados e construir uma base sólida para o nosso bem-estar emocional.



Quem estará ao seu lado, quando as luzes se apagarem? Já parou pra pensar?

Que cada um de nós encontre a pessoa que nos inspire a percorrer a estrada da independência e felicidade com confiança e gratidão.



Para mais orientações sobre como lidar com a sua saúde emocional, ansiedade, ter mais autoestima, melhorar seus relacionamentos, combater o estresse e garantir mais qualidade de vida mental, me siga no perfil do Instagram @telmaelisa.psi e aqui nesta coluna todas às quintas-feiras.