Ele te segue nas redes sociais, te marca em posts, manda direct, chama pra sair. Vocês então se conhecem, acabam tendo um momento bom a dois e aí surge aquela dúvida: será que vai rolar algo mais sério?

No outro dia, ele até puxa um papo, mas some de repente… por horas e horas. Isso passa a ser comum a cada dia mais. É isso! Seja bem-vinda ao fenômeno intrigante conhecido como "Migalhas de Pão" ou Breadcrumbing, no estilo americano adorado por muitos.

Mas por que esse nome? Imagine-se seguindo uma estrada traçada por migalhas de pão: você avança, motivada pelas pequenas demonstrações de atenção e comunicação esporádica dele, uma mensagem ali, outra aqui… mas nunca chega ao destino final. Nunca alcança um espaço real na vida dele, como desejou quando investiu emocionalmente nessa relação.

Essa prática pode deixar marcas emocionais e confusão em muitos corações.

Nos estudos sobre relacionamentos afetivos, dentro da Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), abordagem com a qual eu trabalho em psicoterapia, entende-se que as "Migalhas de Pão" são mais do que apenas um comportamento superficial; é um padrão de interação que pode impactar profundamente a autoestima e o bem-estar emocional.

A TCC oferece uma abordagem abrangente para compreender e superar esses padrões prejudiciais, uma das chaves para enfrentar as "Migalhas de Pão" é a autoconsciência.

É preciso estar atenta aos sinais desse padrão de comportamento, como mensagens esporádicas, desculpas frequentes e falta de compromisso real.

Afinal o que realmente pode existir numa relação a dois, onde só um participa, se mostra disponível?

Ao reconhecer essa situação, é possível começar a estabelecer limites saudáveis e tomar decisões conscientes sobre seus relacionamentos.

Além disso, na terapia é possível ter práticas para lidar com esse “tal de Breadcrumbing”. E isso pode incluir a comunicação assertiva, criar expectativas realistas e a prática de autocuidado.

E, claro focar em buscar ajuda de uma profissional de saúde mental, como uma psicóloga especializada em TCC, pode ser uma ferramenta poderosa para superar as "Migalhas de Pão".

Dessa forma, você pode receber apoio, orientação e estratégias personalizadas para navegar por esse mar de desafios emocionais. E então, ter relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios.

Lembre-se: você merece amor real com autenticidade e comprometimento!



