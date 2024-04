“Ela é areia demais pro caminhãozinho dele, não vai dar certo”. Essa frase lhe parece familiar? Quantas vezes o julgamento dos outros pode impedir de um relacionamento afetivo dar certo?

Uma mulher que é dona de si, tem autonomia e sabe o que quer também pode viver amores possíveis. E isso não significa dizer que ela precise fazer um processo seletivo de grande porte quando decide que pode sim viver um grande amor, ainda que esse príncipe não lhe pareça como aqueles dos contos de fada.

Afinal, esse universo de fantasia é mesmo para livros de história e roteiros de filmes românticos.

Muitas vezes, se procura alguém que sempre lhe satisfaça em todas áreas da vida, sem lembrar do quanto você também tem falhas.

Acreditar no próprio valor é o primeiro passo para atrair relacionamentos que acrescentem positivamente à vida de uma pessoa. Isso envolve cultivar uma autoestima sólida, baseada no reconhecimento das próprias qualidades, habilidades e aceitações sobre quem você é de verdade.

Uma pessoa empoderada não se contenta com menos do que merece. A grande questão é qual régua você está usando para medir seu nível de exigência quando o assunto é amor.

Aqui, me arrisco a dizer que vale sim se permitir viver relações realistas, mas nunca esquecer de que sim o outro pode e deve reconhecer seu valor único e estar disposto a buscar, com você, uma relação em que haja dedicação e respeito mútuos.

Dentro da perspectiva de que você consegue sim ser uma areia de alta qualidade, mas com algumas imperfeições, busque sempre conhecer a si mesma - dedicando um tempo para refletir sobre seus valores, interesses e objetivos de vida. Quanto mais você se conhecer, mais capaz será de identificar o que deseja em um relacionamento e de comunicar essas necessidades de forma clara e assertiva.

Nunca se esqueça de estabelecer limites saudáveis - isso passa pela coragem de definir limites claros em seus relacionamentos. Isso inclui dizer "não" quando necessário, expressar suas necessidades e desejos, e recusar-se a aceitar comportamentos que violem seus limites pessoais.

Também é importante ter uma mentalidade positiva, acreditando em si mesma e nos sentimentos bons que pode viver. Por isso vale estar feliz consigo mesma, aberta a novas oportunidades e experiências.

Cultivar relacionamentos significativos com amigos e familiares que demonstrem apoio e te valorizem faz toda a diferença. Afinal, essas conexões emocionais podem trazer um apoio vital durante os períodos de autodescoberta e crescimento pessoal.

Aliás é muito saudável, estar aberta a aprender e crescer como pessoa. Invista em seu próprio desenvolvimento pessoal, explore novos interesses e hobbies, e esteja disposta a sair da sua zona de conforto.

