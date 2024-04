Você já parou para pensar como a dor da traição afeta a saúde mental das pessoas envolvidas numa situação de infidelidade? A recente exposição midiática da vida pessoal de Lucas, o Buda, ex-participante do BBB24, e sua ex-mulher, trouxe à tona essa questão.

São devastadores os efeitos desse tipo de experiência na vida de uma pessoa. A traição, especialmente quando exposta publicamente, pode desencadear uma série de reações emocionais intensas na pessoa traída. Sentimentos de ter sigo enganada, raiva, tristeza e desamparo podem surgir, resultando em um profundo impacto na saúde mental.

A sensação de ter sido traído por alguém em quem confiava profundamente pode abalar a autoestima e a confiança nos outros. E cabe lembrar que a dor da traição não é apenas uma questão de mágoa ou decepção, mas sim um trauma emocional que pode afetar profundamente na qualidade de vida de uma pessoa.

É normal sentir-se sobrecarregada por uma gama de emoções intensas, como raiva, tristeza e confusão. É importante permitir-se vivenciar esses sentimentos, sem julgamento ou pressão para "superá-los" rapidamente

A exposição midiática da traição, como no caso da ex-mulher de Lucas, pode amplificar ainda mais o sofrimento emocional. O julgamento público e a disseminação rápida da informação nas redes sociais podem aumentar os sentimentos de vergonha e humilhação.

O mesmo acontece com a exposição entre pessoas conhecidas, num universo mais próximo de nós - simples mortais que vivem suas questões emocionais fora da luz dos holofotes. Afinal, a sensação de ter a sua dor exposta para um público seja de que tamanho for, gera um isolamento emocional adicional, dificultando o processo de cura.

Na perspectiva da psicologia, é importante reconhecer que a traição pode desencadear uma série de reações psicológicas complexas, incluindo estresse pós-traumático, ansiedade e depressão.

Neste momento, o melhor a se fazer é buscar ajuda e orientação profissional. Ter apoio, como a Terapia Cognitivo-Comportamental, abordagem com a qual eu trabalho, pode ajudar a identificar e modificar padrões de pensamento negativos, promovendo uma visão mais positiva de si mesmo e do futuro. Isso contribui para que a pessoa traída consiga processar seus sentimentos e desenvolver estratégias saudáveis de enfrentamento de suas dores emocionais.

Além disso, a parceria de pessoas próximas, como amigos e familiares de sua confiança e a conexão com outros que tenham passado por experiências semelhantes podem fornecer um suporte valioso durante esse período difícil.

Em última análise, a exposição midiática da traição vivida pela ex-mulher de Lucas do BBB24 nos lembra da importância de abordar cuidadosamente as questões de saúde mental relacionadas à infidelidade e ao trauma emocional.

Ao oferecer suporte e compreensão, é possível ajudar essas pessoas a trilhar novos caminhos nesta jornada em busca de um processo de cura e reconstrução de suas vidas emocionais.

Para mais orientações sobre como lidar com a sua saúde emocional, ansiedade, ter mais autoestima, melhorar seus relacionamentos, combater o estresse e garantir mais qualidade de vida mental, me siga no perfil do Instagram @telmaelisa.psi e aqui nesta coluna todas às quintas-feiras.