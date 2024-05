Um amor pra chamar de meu, será que vai chegar? Homens e mulheres podem estar se fazendo essa pergunta, agora ou em alguma fase da vida, como se estivessem num campeonato para garantir seu lugar no pódio, o pódio do amor e dos relacionamentos.

Para muitas pessoas, o medo de nunca encontrar a "cara metade" pode pairar como uma sombra persistente. No entanto, é essencial lembrar que a jornada para o amor verdadeiro é única para cada um de nós.

É natural sentir uma pressão social para encontrar um parceiro ou uma parceira e estabelecer uma relação estável até uma certa idade. Aquela cobrança por estarmos, a todo tempo, fazendo tudo para sermos cada vez mais completos, existe sim e pode nos adoecer emocionalmente.

Afinal, estamos a caminho do sucesso. Nossos esforços estão todos direcionados à carreira profissional sempre em ascensão, vida social bombando o tempo todo e a busca incessante pela prosperidade financeira.

Mas, se no meio dessa estrada nos depararmos com uma lacuna chamada relacionamento afetivo? Eu trago aqui uma reflexão: o amor não está vinculado a um cronograma específico. Ele pode acontecer em qualquer momento da vida, independentemente da idade.

Portanto, é importante evitar comparar sua jornada de relacionamento com a dos outros e focar em seu próprio crescimento pessoal.Um aspecto crucial para superar o medo de nunca encontrar o amor verdadeiro é desenvolver um relacionamento saudável consigo mesma.

Isso envolve praticar o amor próprio, cultivar hobbies e interesses pessoais, e investir em seu desenvolvimento pessoal e emocional. Quando você se valoriza e se aceita, atrai pessoas que reconhecem e valorizam sua autenticidade.

Além disso, é importante manter uma mente aberta e estar disposta a se abrir para novas experiências e oportunidades de relacionamento. Isso inclui sair da sua zona de conforto, conhecer novas pessoas e estar aberta a diferentes tipos de conexões. O amor verdadeiro muitas vezes surge quando menos esperamos e de formas inesperadas.

E nessa jornada é sempre bom lembrar que o amor-próprio precisa ser sempre trabalhado. Ele é, antes de tudo, um compromisso que a gente sela com a gente mesmo. Ele é a base de nossa prática amorosa. Sem ele, nossos outros esforços amorosos falham.

Ao dar amor a nós mesmos, concedemos ao nosso ser interior a oportunidade de ter o amor incondicional que talvez tenhamos sempre desejado receber de outra pessoa.

E nessa jornada é sempre bom lembrar que o amor-próprio precisa ser sempre trabalhado. Ele é, antes de tudo, um compromisso que a gente sela com a gente mesmo. Ele é a base de nossa prática amorosa. Sem ele, nossos outros esforços amorosos falham.

Ao dar amor a nós mesmos, concedemos ao nosso ser interior a oportunidade de ter o amor incondicional que talvez tenhamos sempre desejado receber de outra pessoa.



