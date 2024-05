Quem aí, ao viver um relacionamento amoroso, lá no meio da história, já não bateu na testa e exclamou: “Ai, meu Deus, de novo. Tô sofrendo de novo porque sempre arrumo o mesmo tipo de namorado". Aí, você pensa: “Meu problema não é me sentir atraída por esse tipo de homem, é que eles são mesmo muito atraentes”. Mas a questão é que depois de um tempo você sempre quer que esse cara se torne fiel, te trate com mais carinho e te ajude a pagar as contas.

E então, você se vê presa nesse ciclo vicioso, repetindo padrões que só trazem sofrimento. Como você, outras tantas mulheres enfrentam desafios muito parecidos em seus relacionamentos, e o primeiro passo para romper esse ciclo é reconhecer que você merece mais.

Romper ciclos tóxicos nos relacionamentos pode ser difícil, mas é um passo importante em direção à sua saúde emocional e felicidade.

É importante estabelecer limites saudáveis em seus relacionamentos, identificar o que você está disposta a tolerar e o que é inaceitável para você.

Não tenha medo de dizer não e de se afastar de relacionamentos que não te fazem bem. Você merece ser tratada com respeito e carinho e atenção.

É importante lembrar do seu valor e da sua capacidade de criar relacionamentos saudáveis e satisfatórios. Tenha confiança de que você merece o melhor e não se contente com menos do que você merece.

