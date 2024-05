Você tem dificuldade em dizer "não" e acaba se sentindo sobrecarregada e desrespeitada? Impor limites é uma habilidade essencial para manter a saúde mental e o bem-estar. Muitas pessoas enfrentam dificuldades em estabelecer e mantê-los, seja por medo de desagradar os outros ou por não saberem como fazê-lo. No entanto, a falta de limites pode levar a um ciclo de exaustão, ressentimento e até problemas de saúde física e emocional.



Viver sem impor limites claros pode resultar em sentimentos de frustração e esgotamento. Quando deixamos que as pessoas invadam nosso espaço, tempo e energia sem resistência, enviamos uma mensagem de que nossas necessidades e sentimentos são secundários, causando estresse crônico, ansiedade e uma sensação constante de sobrecarga.



Uma das principais razões pelas quais as pessoas têm dificuldade em impor limites é o medo de rejeição ou conflito. No entanto, é importante lembrar que dizer "não" é um ato de auto-respeito, comunicando aos outros que você valoriza seu bem-estar. Além disso, estabelecer limites claros pode fortalecer os relacionamentos, promovendo um ambiente de respeito mútuo e compreensão.



Em meu consultório, sempre trago aos pacientes orientações importantes para aprender a impor limites. Uma delas é entender suas necessidades, reservando um tempo para refletir sobre prioridades e valores, o que lhe dará uma base sólida para defender seu espaço.



É importante ser claro e direto ao comunicar um limite. Por exemplo, se alguém pede algo que você não pode ou não quer fazer, diga: "Eu entendo que isso é importante para você, mas não posso assumir essa responsabilidade agora."



Usar o "Eu" ao invés do "Você" pode evitar culpar ou criticar os outros ao impor limites. Em vez de dizer "Você sempre me sobrecarrega com trabalho extra", tente "Eu preciso manter um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, então não posso assumir tarefas adicionais agora."



A imposição de limites é uma habilidade que melhora com a prática. Comece com situações pequenas e gradualmente avance para desafios maiores, lembrando que é normal sentir-se desconfortável no início.



Não basta apenas comunicar seus limites; você também precisa respeitá-los. Se diz que não está disponível após as 18h, não atenda chamadas de trabalho após esse horário. Isso reforça a importância dos seus limites tanto para você quanto para os outros.



Impor limites não é um ato de egoísmo, mas sim de autocuidado, garantindo energia e paz de espírito para ser sua melhor versão em todas as áreas da vida. Se tiver dificuldades, considere buscar a ajuda de um profissional de Psicologia para desenvolver estratégias personalizadas e receber o apoio necessário.

Para mais orientações sobre saúde emocional, ansiedade, autoestima, relacionamentos, estresse e qualidade de vida mental, siga-me no Instagram @telmaelisa.psi e nesta coluna todas às quintas-feiras.