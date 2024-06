Quanto tempo passamos lutando contra o que nos aconteceu? Coisas que nos machucaram, situações que não saíram como planejamos, sonhos que não se realizaram. Quando não aceitamos quem somos e o que vivemos, ficamos presos em uma luta constante contra nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Isso nos impede de ver novas oportunidades e de seguir em frente.



Aceitar não significa concordar com tudo o que aconteceu. Aceitar é reconhecer a realidade dos fatos. Eu reforço a meus pacientes, durante os atendimentos em consultório, que aceitação é reconhecer a ocorrência de um fato ou algo que não foi como a gente queria, e ponto. Isso é o primeiro passo para começarmos a cuidar de nós mesmos. Enquanto não aceitamos, continuamos a sofrer e não nos permitimos seguir em frente.

Aceitar a nossa história nos permite usar nossas experiências para crescer e ajudar os outros e a nós mesmos.

Aceitar também significa abandonar a ideia de que temos controle sobre tudo. Muitas coisas estão fora do nosso controle, como a perda de um emprego, um diagnóstico de uma doença grave, o fim de um relacionamento.

Reconhecer isso nos ajuda a lidar melhor com os desafios da vida e a aceitar nossas limitações com mais humildade.Aceitar o nosso inteiro, cada parte nossa, faz de nós seres realizados e em paz. Aceitar-nos como somos nos liberta da necessidade de agradar aos outros e nos protege do medo da rejeição.

A aceitação nos ajuda a construir relações mais saudáveis e a viver de maneira mais leve e aberta. Quando nos aceitamos, podemos também aceitar os outros e a vida de maneira mais positiva. Isso nos permite criar vínculos baseados em interdependência, e não em dependência.

Para começar a se aceitar, precisamos abrir mão do papel de vítima e dos jogos de sofrimento. Temos como e podemos sim atualizar a dor dentro de nós.

Na infância, certas coisas doeram, mas agora, como adultos, podemos ver essas experiências de uma nova maneira. Aceitar nossa história nos ajuda a seguir em frente com mais força e serenidade. Então, que tal começar a se aceitar hoje mesmo?

