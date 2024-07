Quem nunca sentiu saudades de um ex e cogitou uma mensagem despretensiosa para saber como anda a vida? Talvez você já tenha se encontrado nesta situação: uma mão “coçando” para mandar um "oi" ou recebendo uma mensagem inesperada. Mas, afinal, como saber se vale a pena retomar contato com “o ex” ou “a ex”.



Um estudo da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, revela que cerca de 50% dos casais que se separam acabam reatando. Isso pode sugerir que muitas vezes a separação é vista como uma pausa temporária, em vez de um fim definitivo. No entanto, esses números não significam que reatar sempre é a melhor escolha. O que deve guiar essa decisão são as circunstâncias que cercaram o término e os sentimentos que surgem com o retorno do contato.

Antes de responder à mensagem do ex, é fundamental fazer uma reflexão sincera sobre seus sentimentos. Pergunte-se: por que estou considerando responder a esta mensagem? Ainda há sentimentos positivos que poderiam tornar essa relação saudável novamente? Ou estou apenas buscando conforto em algo familiar?

É importante distinguir entre a saudade de uma companhia conhecida e a real possibilidade de reconstruir uma relação baseada em respeito e compreensão mútua.

A pesquisa da Universidade de Columbia destacou vários fatores que influenciam a decisão dos casais de reatar o relacionamento. Casais que permanecem separados por um período mais curto tendem a ter maiores chances de reconciliação, pois a separação temporária pode proporcionar um tempo necessário para reflexão e crescimento individual.

Além disso, as razões subjacentes para a separação desempenham um papel crucial. Conflitos solucionáveis, como desentendimentos sobre responsabilidades domésticas ou estresse relacionado ao trabalho, são mais propensos a serem superados do que questões mais sérias, como infidelidade ou falta de compatibilidade fundamental.

Outro ponto importante é a intervenção terapêutica. Casais que procuram ajuda terapêutica durante ou após a separação têm maior probabilidade de reconciliação. A terapia de casal pode ajudar os parceiros a desenvolver habilidades de comunicação, resolver conflitos e construir uma base mais forte para o relacionamento futuro. Para casais com filhos, a decisão de reatar muitas vezes é influenciada pelo desejo de manter a unidade familiar, mas é essencial que a reconciliação se baseie em uma verdadeira resolução de conflitos e melhoria da dinâmica do relacionamento.

Esses achados sublinham a complexidade das relações humanas e a variedade de fatores que podem influenciar a decisão de um casal de tentar novamente após uma separação.

A reconciliação pode oferecer uma nova oportunidade para os casais crescerem juntos, mas também requer um compromisso genuíno de ambos os parceiros para resolver problemas passados e construir um futuro mais forte e saudável juntos.

Portanto, antes de enviar aquela mensagem ou responder ao ex, avalie cuidadosamente se o retorno dessa relação trará benefícios reais e duradouros para sua vida emocional e mental.

Para mais orientações sobre como lidar com a sua saúde emocional, ansiedade, ter mais autoestima, melhorar seus relacionamentos, combater o estresse e garantir mais qualidade de vida mental, me siga no perfil do Instagram @telmaelisa.psi e aqui nesta coluna todas às quintas-feiras.