Iniciar um novo relacionamento depois de ter passado por experiências dolorosas pode ser uma tarefa assustadora. O medo de se machucar novamente pode ser paralisante e acabar impedindo de viver novas possibilidades de amor e conexão.

Mas, como superar esses medos e abrir-se para novas experiências amorosas, é a grande questão. Muitas pessoas chegam ao meu Consultório de Psicologia, afirmando que não sabem o que fazer, não conseguem confiar, não acreditam que podem ser feliz com num novo amor.

Afinal, é completamente normal sentir medo e insegurança após um relacionamento que deu errado. Esses sentimentos são uma resposta natural à dor emocional e à vulnerabilidade. Mas, é importante reconhecer que essas emoções não precisam definir nossas futuras experiências. A chave está em aprender a gerenciá-las de forma saudável e construtiva.

“Será mesmo que o que vivi no passado vai ditar as regras do que viverei daqui em diante”? Essa é uma das perguntas que faço a esses meus pacientes.

Uma das técnicas eficazes nesse caminho de cura das dores emocionais é Reestruturação Cognitiva: que envolve identificar e desafiar pensamentos negativos automáticos, substituindo-os por pensamentos mais equilibrados e positivos. Por exemplo, se você frequentemente pensa "todos vão me machucar", tente substituir por "eu mereço encontrar alguém que me valorize e respeite". Essa mudança de perspectiva ajuda a reduzir a ansiedade e a construir uma base de autoconfiança.

A Exposição Gradual é outra técnica poderosa. Comece permitindo-se pequenas aberturas emocionais, como compartilhar algo pessoal com um amigo de confiança. Gradualmente, vá aumentando a profundidade dessas aberturas em novos relacionamentos. Por exemplo, você pode começar com conversas casuais e, aos poucos, compartilhar mais sobre seus sentimentos e experiências. Essa abordagem ajuda a construir confiança de forma progressiva e segura.

O Autocuidado é essencial para fortalecer a autoestima e reduzir o medo de se machucar novamente.Uma alternativa interessante é separar um tempo para atividades que você ama e que te fazem sentir bem. Isso pode incluir hobbies, exercícios físicos, ou momentos de relaxamento e meditação. Cuidar de si mesmo reforça a ideia de que você merece ser tratada com respeito e carinho, tanto por si mesmo quanto pelos outros.

Sempre se pode aprender mais: Embora seja importante aprender com as experiências passadas, não deixe que elas definam seu futuro. Cada relacionamento é único, e apenas porque algo deu errado no passado, não significa que se repetirá. Reflita sobre o que aprendeu com os relacionamentos anteriores e como pode aplicar esses aprendizados de maneira positiva em novas experiências.

Superar o medo de novos relacionamentos é um processo que exige paciência e prática. Lembre-se de que cada pequeno passo em direção à abertura emocional é uma vitória.

Se você está enfrentando dificuldades em desenvolver novos relacionamentos, não hesite em procurar ajuda profissional. Lembre-se, você merece viver um amor saudável e feliz. Compartilhe este artigo com alguém que possa se beneficiar dessas dicas.

Para mais orientações sobre como lidar com a sua saúde emocional, ansiedade, ter mais autoestima, melhorar seus relacionamentos, combater o estresse e garantir mais qualidade de vida mental, me siga no perfil do Instagram @telmaelisa.psi e aqui nesta coluna todas às quintas-feiras.