Você já se perguntou se está no relacionamento certo? Se o caminho é mesmo este pela busca da tal felicidade? Muitas vezes, somos consumidos por dúvidas e a sensação de que estamos cometendo um erro gigantesco. "E se eu estiver errada?", você pode pensar.

Terminar uma relação amorosa é uma das decisões mais difíceis que alguém pode tomar e esses pensamentos são normais, portanto sentir-se confusa é uma parte natural do processo. É importante lembrar que, às vezes, terminar essa história de amor é realmente o melhor caminho a seguir.

Tipo aquele casal em que uma das pessoas sentiu que suas oportunidades de crescimento pessoal e profissional estavam sendo sufocadas pelas inseguranças do parceiro. Então, depois de muita reflexão e algumas conversas difíceis, decide que era hora de seguir em frente. No final das contas, sabe que foi a melhor escolha. Está mais realizada em sua carreira e ainda mantém uma amizade saudável com o ex-parceiro.

Há também aqueles dois cujos objetivos de vida se mostram distintos. Enquanto um deles desejou explorar o mundo e focar na carreira, o outro buscava uma vida mais estável e com filhos. Até que chega a hora que enxergam juntos que objetivos de vida não se alinhavam, então optaram pela separação.Foi doloroso? Foi! Mas ambos entenderam que era necessário para buscar a felicidade que cada um merecia.

Essas histórias nos mostram que, mesmo quando o amor está presente, a falta de crescimento pessoal, diferenças nos valores e objetivos de vida, ou a perda de respeito e confiança podem tornar a continuidade do relacionamento insustentável.

Às vezes, a decisão de terminar é a melhor escolha para ambos. O término pode ser uma oportunidade de redescobrir quem você é e o que realmente deseja para sua vida.

Se você está considerando terminar um relacionamento, tente refletir sobre seus sentimentos e necessidades. Reserve um tempo para pensar se você está realmente feliz e realizada, e se o relacionamento está contribuindo positivamente para a sua vida.

Conversar honestamente com seu parceiro pode ser difícil, mas uma comunicação clara e aberta pode levar a uma compreensão mútua e até a uma decisão mais pacífica.

Lembre-se de buscar apoio emocional durante esse período. Falar com amigos, familiares e uma psicóloga pode ajudar a fornecer uma perspectiva externa valiosa e o suporte necessário para tomar essa decisão. O processo pode ser doloroso e confiar em si mesma e na sua decisão é fundamental.

Às vezes, o fim de um relacionamento é o início de uma nova jornada cheia de possibilidades e crescimento pessoal. Não tenha medo de seguir seu caminho e buscar a felicidade que você merece.

Para mais orientações sobre como lidar com a sua saúde emocional, ansiedade, ter mais autoestima, melhorar seus relacionamentos, combater o estresse e garantir mais qualidade de vida mental, me siga no perfil do Instagram @telmaelisa.psi e aqui nesta coluna todas às quintas-feiras.