Já parou pra pensar como seria se você pudesse viver sua vida sem a constante preocupação em agradar aos outros?

Quantas decisões você tomaria diferente? Essa liberdade é o tema central do livro A Coragem de Não Agradar, de Ichiro Kishimi e Fumitake Koga, que nos desafia a abandonar a necessidade de aprovação e, em vez disso, viver de acordo com nossos próprios valores.

Desde a infância, somos condicionados a buscar aceitação e evitar o desagrado dos que nos cercam. Queremos que nossos pais fiquem orgulhosos, que nossos amigos gostem de nós, que nossos colegas nos aprovem.

Mas, à medida que crescemos, essa busca incessante por agradar pode se transformar em uma prisão invisível. Tomamos decisões que não refletem nossos verdadeiros desejos, apenas para manter a harmonia e evitar o conflito.

Na dia a dia, esse comportamento se manifesta de várias formas. Pense na pessoa que permanece em um relacionamento tóxico porque teme magoar o parceiro ou no profissional que não pede um aumento de salário por medo de ser visto como gananciosa.

Essas situações mostram como a necessidade de agradar pode nos paralisar e nos impedir de tomar decisões que poderiam melhorar nossas vidas.

O caminho para a liberdade começa com a compreensão de que desagradar os outros não é o fim do mundo. Os autores de A Coragem de Não Agradar falam disso. Ensinam que viver conforme nossos próprios valores é mais importante do que buscar a aprovação constante.

Isso não quer dizer que devemos ser egoístas ou desconsiderar os sentimentos alheios, mas sim que precisamos dar mais importância ao que realmente importa para nós, em vez de sermos escravos da opinião dos outros.

Para começar a praticar essa coragem, você pode dar pequenos passos, como expressar suas opiniões de forma sincera, mesmo que elas possam desagradar.

Tente dizer "não" quando necessário, sem se sentir culpado. Com o tempo, você perceberá que a vida se torna mais autêntica e satisfatória quando você age de acordo com seus próprios princípios, em vez de viver em função das expectativas dos outros.

Ao abraçar a coragem de desagradar, você descobre que a verdadeira liberdade vem de ser fiel a si mesmo. A sensação de paz e satisfação que surge quando você vive de acordo com seus valores não tem preço.

Para mais orientações sobre como lidar com a sua saúde emocional, ansiedade, ter mais autoestima, melhorar seus relacionamentos, combater o estresse e garantir mais qualidade de vida mental, me siga no perfil do Instagram @telmaelisa.psi e aqui nesta coluna todas às quintas-feiras.