Você já se perguntou quantos conflitos poderiam ser evitados se as pessoas realmente conseguissem se comunicar nos relacionamentos? Muitas vezes, aquilo que parece ser um problema sem solução não é mais que o reflexo de uma falha de comunicação entre o casal.

Quantas vezes uma conversa termina em briga por simples falta de compreensão ou por não saber ouvir o outro? Pequenas situações do dia a dia podem facilmente se transformar em divulgação acaloradas quando não há clareza nas palavras.

Imagine um casal que, ao longo dos anos, começa a acumular ressentimentos por coisas não ditas. Ele sente que ela não o apoia em suas ambições profissionais, mas nunca expressa isso de maneira clara. Ela, por sua vez, acredita que ele não valoriza as pequenas coisas que ela faz no dia a dia e também guarda essa mágoa para si. E, em um jantar aparentemente simples, um comentário inocente se transforma em uma discussão acalorada, capaz de acabar com qualquer possibilidade da noite terminar com um final feliz.

Essa situação é mais comum do que parece e, muitas vezes, marca o início de um distanciamento que só cresce com o tempo, quando essas pequenas mágoas se acumulam silenciosamente e criam uma barreira emocional entre os dois.

Muitos casais passaram por isso sem perceber que a falta de comunicação é a verdadeira raiz de seus problemas. Quando não sabemos expressar o que sentimos ou quando evitamos assuntos desconfortáveis, acabamos gerando mal-entendidos e acumulando mágoas que poderiam ser resolvidas com uma simples conversa.

A verdade é que ninguém sabe se comunicar de forma eficaz. Trata-se de uma habilidade que precisa ser desenvolvida, ainda mais quando se trata de relações tão complexas e emocionantes quanto as amorosas.

Uma comunicação saudável é construída com prática, empatia e disposição. E a na psicologia, a comunicação é considerada um dos pilares fundamentais para relacionamentos saudáveis.Afinal, cada pessoa possui uma forma única de interpretar e reagir ao que o outro diz, de acordo com suas experiências e opiniões.

Em um relacionamento amoroso, isso significa que o que uma pessoa fala nem sempre é o que a outra entende. Sem uma base sólida de diálogo, o casal começa a criar interpretações que nem sempre refletem a realidade, resultando em discussões e afastamentos que poderiam ser evitados com uma conversa mais direta e abrangente.

A projeção, um mecanismo de defesa comum, também é um dos fatores que dificultam a comunicação. Muitas vezes, projetamos no parceiro nossas inseguranças e frustrações, achando que ele é o responsável por nosso mal-estar.

Ao entender como esses mecanismos funcionam, é possível perceber que, antes de culpar o outro, precisamos olhar para dentro e entender o que realmente está em jogo em cada interação. Reconhecer que nossas respostas estão ligadas a questões pessoais é o primeiro passo para evitar conflitos desnecessários e fortalecer a conexão.



E, o que eu sempre falo aos meus pacientes em consultório: a comunicação é um trabalho diário. Exige atenção, paciência e, principalmente, disposição para ouvir o outro com o coração aberto, sem julgamento. Quando a comunicação flui, o relacionamento se torna um espaço de crescimento e fortalecimento mútuo.

Portanto, vale a pena refletir: o que podemos mudar hoje na forma como nos comunicamos para que o amor seja sempre um caminho de construção e não de desgaste? Cultivar uma comunicação saudável é investir no futuro de um relacionamento mais fortalecido.



Para mais orientações sobre como lidar com a sua saúde emocional, ansiedade, ter mais autoestima, melhorar seus relacionamentos, combater o estresse e garantir mais qualidade de vida mental, acesse o site www.telmaelisapsi.com.br, me siga no perfil do Instagram @telmaelisa.psi e aqui nesta coluna todas às quintas-feiras.