Todos os dias, somos influenciados pelo que dizemos e pensamos sobre nós mesmos. Palavras têm poder, e isso se reflete na nossa saúde mental e na maneira como enfrentamos a vida.



Na correria do dia a dia, muitas pessoas acabam se esquecendo de se valorizar, de estimular a própria autoestima e de se dizer palavras positivas. E é exatamente essa prática simples que pode mudar a maneira como nos relacionamos conosco e com o mundo.



Quando alimentamos pensamentos negativos ou nos desvalorizamos, nosso cérebro interpreta essas informações como verdades. Isso impacta nossa energia, nossas emoções e, por consequência, a nossa postura diante da vida.



Por outro lado, palavras e pensamentos positivos promovem uma sensação de bem-estar e ajudam a construir uma autoimagem mais saudável. Esse exercício pode parecer pequeno, mas é poderoso para a construção de uma autoestima sólida e para um estado mental mais equilibrado.



Do ponto de vista psicológico, dizer palavras positivas a si mesmo é um exercício de reestruturação cognitiva. Essa técnica, muito usada na Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), ajuda a substituir pensamentos automáticos negativos por crenças mais adaptativas e realistas. Em vez de focar no que está “errado”, aprendemos a direcionar nossa atenção para o que está funcionando, para as conquistas, qualidades e potencial que possuímos. Essa mudança é fundamental para quem busca mais equilíbrio emocional.



Um dos primeiros passos para estimular essa mudança é aprender a identificar os pensamentos negativos automáticos. Sempre que perceber uma crítica interna, como "eu não sou bom o suficiente" ou "eu sempre erro", pare e questione essa ideia. Pergunte-se: "Essa ideia é realmente verdadeira? Como posso enxergar essa situação de uma forma mais positiva e realista?" Esse questionamento ajuda a enfraquecer o pensamento negativo e abre espaço para que você encontre uma visão mais justa de si.



Além disso, incorporar afirmações diárias pode fazer uma diferença significativa. Ao acordar, reserve alguns minutos para dizer a si mesmo algumas frases afirmativas, como "Eu sou capaz de enfrentar meus desafios", "Eu sou digno de coisas boas" ou "Eu tenho valor". Ao longo do tempo, essas afirmações se tornam uma nova maneira de enxergar a si mesmo e ajudam a moldar uma atmosfera de confiança e otimismo.



Outro aspecto importante é o autocuidado. Estimular o autocuidado vai além de palavras; ele se traduz em ações. Envolva-se em atividades que lhe tragam prazer, reserve um tempo para fazer coisas que você ama e cuide do seu bem-estar físico e emocional. Essas práticas reforçam a ideia de que você merece ser tratado com respeito e carinho, criando um ciclo positivo de valorização.



Em último lugar, lembre-se de que a prática de falar consigo mesmo de maneira positiva é uma habilidade que se fortalece com o tempo. Talvez no começo você sinta que está apenas repetindo frases vazias, mas com persistência e consistência, elas se tornarão verdadeiras em sua mente e coração. Assim, você criará um ambiente interno onde a autocrítica é substituída pela autocompaixão, e a insegurança dá lugar à confiança.



Estimular a si mesmo, valorizar o que você é e verbalizar essas palavras diariamente pode parecer um pequeno passo, mas é, na verdade, uma grande transformação. Dê a si mesmo o direito de experimentar esse cuidado diário, de criar uma atmosfera de vida mais leve e positiva, onde sua voz interior seja sua maior aliada. Afinal, uma boa relação consigo mesmo é o alicerce de uma vida saudável e plena.

