SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fazenda 13 estreou na noite de terça-feira (14) revelando os últimos competidores que disputarão o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality da Record. Dynho Alves, Erasmo Viana, Aline Mineiro e Erika Schneider foram os últimos dos 20 nomes confirmados. Uma 21ª vaga foi definida apenas dias depois do início do reality e ficou para Sthe Matos.

Já tinham sido confirmados antes: Arcrebiano, Dayane Mello, Fernanda Medrado, Gui Araújo, Liziane Gutierrez, Marina Ferrari, MC Gui, Mileide Mihaile, Mussunzinho, Nego do Borel, Rico Melquíades, Solange Gomes, Tati Quebra Barraco, Tiago Piquilo, Valentina Francavilla e Victor Pecoraro.

A 13ª edição do reality será apresentado por Adriane Galisteu, 48, após a saída de Marcos Mion, 42, que apresentou as três edições anteriores. O programa deve durar, em princípio, 94 episódios, e deve ser recheado de tretas e polêmicas, a julgar pelo elenco anunciado.

Na lista, há nomes bem famosos e polêmicos como Nego do Borel, 29, que é acusado pela ex-namoradora, a modelo Duda Reis, 20, de tê-la agredido. O cantor nega.

Para ele, as polêmicas não vão abalá-lo no jogo, já que o reality "dá chance para o país conhecer a pessoa", e cita como exemplo artistas como Biel, Jojo Toddynho e Lipe Ribeiro. Nas redes sociais, Borel é de longe o artista com o maior número de seguidores dentre os participantes já anunciados.

No Instagram, o cantor soma 12 milhões. Em seguida, estão MC Gui, 23, com 7,7 milhões de fãs na rede, e Arcrebiano Araújo, o Bil, 29, que tem 6,2 milhões. Na sequência, aparecem a empresária e influenciadora Marina Ferrari, 28, e a influenciadora e ex-mulher de Wesley Safadão Mileide Mihaile, 32, com 4,1 milhões de seguidores cada uma.

Gui Araújo (2,5 milhões de seguidores), Fernanda Medrado e Valentina Francavilla, (ambas com 1,4 milhão), e Dayane Mello (com 1 milhão) compõem o ranking dos mais conhecidos nas redes. Os outros cinco participantes não chegam a ter 1 milhão de fãs no Instagram.

Mas se um bom reality é formado por brigas e polêmicas, isso não deve faltar. A modelo e influenciadora Liziane Gutierrez, 35, que chamou muito a atenção neste ano ao ser flagrada em uma festa clandestina em São Paulo e mandar os policiais irem "para a favela", já disse que não vai fugir de barracos.

"Duas coisas não vão acontecer: não vou desistir nem ser expulsa. O resto topo tudo", afirmou durante a sua apresentação.

Cantor e compositor de funk ostentação, MC Gui também foi flagrado desrespeitando as regras sanitárias vigentes no início do ano para evitar a disseminação da Covid. Em março, o artista e o jogador Gabigol, do Flamengo, além de outros frequentadores, foram detidos num cassino de luxo no bairro Vila Olímpia, na zona oeste da capital paulista.

Outro nome que não se esquiva de confusão é o da funkeira Tati Quebra Barraco, 41. Ela já afirmou que será verdadeira, e não vai levar desaforo para casa. "É toma lá, dá cá. Simples assim", disse ela.

A cantora e compositora paulista Fernanda Medrado, 28, também já anunciou que o público pode esperar polêmica da sua participação. "Se quiserem paz, vão ter, se quiserem confusão, vão ter em dobro e eu vou curtir da melhor forma?, disse a rapper, que participou do Power Couple Brasil 5 junto do ex-marido DJ Claytão.

O influencer Rico Melquiades, 29, promete pelo histórico de brigas De Férias com o Ex - Celebs (MTV), que participou em 2021, promover barracos nesta temporada. Na sua passagem pelo outro programa, ele partiu para cima do ex-namorado quando o viu com outro.

Por outro lado, embora seu nome esteja envolvido em confusões, Mileide Mihaile, 32, disse que o programa é uma oportunidade de mudar a sua imagem. "A mídia fez de mim uma mulher confusa, mas vocês verão a verdadeira Mileide. Feliz com essa chance. Talvez seja uma chave a ser virada", afirmou ela.

Dentre os participantes confirmados, o que tem mais experiência com realities é Bil Araújo. A Fazenda 13 é o terceiro programa do tipo que ele participa em 2021 ?estreou no Big Brother Brasil 21, quando se envolveu com Karol Conká, e também esteve em No Limite.

Para essa edição, ele diz que "não vai ter casal na Fazenda, assim espero. Quero R$ 1,5 milhão".

Outra famosa que tem experiência em reality é a modelo Dayane Mello, que causou grande repercussão neste ano ao participar do Grande Fratello VIP, o Big Brother italiano. A modelo ficou em quarto lugar no reality. Ao todo, ela foi indicada a 11 paredões.

A passagem pelo programa não foi nada fácil para a modelo, que chegou a ser acusada pelos demais concorrentes de ser manipuladora, além de ter feito comentários considerados gordofóbicos. Por outro lado, ela sofreu com comentários xenofóbicos e machistas no programa e nas redes sociais.

Gui Araújo é outro participante confirmado em A Fazenda 13 que já esteve em outros realities. Ele esteve na primeira temporada do De Férias com o Ex, da MTV, em 2016, e voltou para a quinta temporada da atração, em 2019.

?Estou de peito aberto para encarar essa experiência. Já acompanhei outras temporadas, estou preparado fisicamente e psicologicamente para aguentar qualquer batalha aí e pode ter certeza que nas provas, principalmente, vai ser difícil de passar por mim?, afirmou no vídeo. ?

Gui já foi namorado de Anitta, Gabi Brandt e também já foi visto com Duda Reis, ex de Nego do Borel.

Assistente de palco do programa do Ratinho desde 2009, a italiana Valentina Francavilla, 41, promete "impactar e fazer a diferença nesse jogo".

Outra assistente de palco anunciada no reality é Solange Gomes, 47, que trabalhou com Gugu Liberato no programa Domingo Legal, na década de 1990. Ela se tornou símbolo sexual como uma das estrelas do quadro Banheira do Gugu.

Já a influenciadora Marina Ferrari, 28, diz que está entrando em A Fazenda para para se divertir, mas não vai fugir de confusão. "Sou boa, boa, boa, mas quando sou ruim, sou a pior de todas", completa.

Os atores Antônio Carlos Bernardes, 28, conhecido como Mussunzinho, e Victor Pecoraro, 43, completam a lista dos participantes já anunciados. O primeiro estará também simultaneamente na Globo, que reprisa "Malhação: Sonhos" (2014). "Nessa Fazenda quero deixar verdade, alma e coração aberto. Meu público só me conhece por personagens e agora terão a chance de me conhecer mais", disse ele em sua apresentação.

Já Pecoraro fez novelas de sucesso na Record e na Globo, como "Chocolate com Pimenta" (Globo, 2003) e "Os Dez Mandamentos" (Record, 2015), e já esteve na Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão (Globo). "Minha estratégia para a Fazenda é cuidar dos bichinhos, colher as plantas e podar as ervas venenosas", afirmou.

Os primeiros sete participantes do reality foram anunciados na quinta-feira (9) durante o programa Hoje em Dia, da Record. Outros nomes foram divulgados no perfil oficial do programa no TikTok, e no quadro A Hora da Venenosa, do Balanço Geral.

Na segunda-feira (13), em uma prévia do programa, foram anunciados os cantores MC Gui e Tiago Piquilo. Este último é conhecido por fazer dupla com Hugo e chamou a atenção nos últimos tempos por revelar que fez uma cirurgia de aumento peniano.

Nesta quarta, foi a vez do influenciador Rico Melquíades e da ex-banheira do Gugu Solange Gomes, e depois, já no programa, Dynho Alves, Erasmo Viana, Aline Mineiro e Erika Schneider. Desses, Dynho talvez seja o mais polêmico, já que sua mulher, MC Mirella, destacou sua traição com Raíssa Barbosa na edição passada.

Erasmo Viana, conhecido como é ex-marido da influenciadora Gabriela Pugliesi e foi finalista do programa O Aprendiz (Band) em 2019, apresentado por Roberto Justus. Hoje, ele é empresário e cofundador de projetos relacionados à vida saudável e exercícios físicos.

Já Aline Mineiro é modelo, tem 29 anos e namora o comediante Leo Lins. Ela ficou conhecida, no entanto, por sua participação como panicat no extinto humorístico Pânico na TV, em 2015. Ela também é atriz e tem mais de 2,3 milhões de seguidores no Instagram.

A última a ser anunciada no programa foi a também modelo Erika Schneider, 30, que foi bailarina do Domingão do Faustão (Globo) por oito anos. "Vejo como uma oportunidade muito grande não só de ganhar o prêmio ?todo mundo está entrando por causa disso?, mas também das pessoas me conhecerem mais", afirmou ela.

21ª VAGA

Além dos 20 nomes confirmados para o reality, uma 21ª vaga foi definida apenas no dia 17 de setembro, após votação popular. Ao todo, quatro influenciadores disputavam a vaga, que ficou para Sthe Matos. Ela superou Alisson Jordan, Krawk e Maah Tavares no voto popular.

PARTICIPANTES DE A FAZENDA

Conheça os nomes já confirmados no reality da Record

Erika Schneider foi bailarina do Faustão e já morou na Alemanha

Ex-panicat Aline Mineiro é confirmada no reality

Erasmo Viana, ex de Gabriela Pugliesi, está no reality

Dynho Alves é cantor e dançarino e casado com ex-peoa do reality

Rico Melquiades, que brigou no De Férias com o Ex, é confirmado

Tiago, da dupla com Hugo, é confirmado após cirurgia no pênis

MC Gui é o 13° participante confirmado

Victor Pecoraro é o primeiro nome do reality confirmado

Nego do Borel diz que não quer falar de Duda Reis no reality

Liziane Gutierrez esteve em polêmicas e não foge de barracos

Tati Quebra Barraco diz que será verdadeira: 'É toma lá, dá cá'

Ex de Safadão, Mileide diz que reality será virada em sua vida

Mussunzinho já fez 'Malhação' e diz estar de coração aberto

Arcrebiano promete não desistir do 3º reality e veta beijo

Dayane Mello, 4° lugar no Big Brother italiano, entra no reality

Valentina Francavilla, assistente de Ratinho, é 9ª confirmada

Cantora Fernanda Medrado é a 10ª confirmada

Gui Araújo, ex de Anitta, diz que vai fazer tudo diferente

Marina Ferrari diz que é competitiva e gosta de liderar

Solange Gomes, ex-Banheira do Gugu, está no reality