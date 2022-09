RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O influenciador Alex Gallet é mais um peão confirmado em 'A Fazenda 14' na noite desta segunda-feira (12). Dono de uma marca de roupas, ele já participou de outro reality da Record há cinco anos: "A Casa". A atração era apresentada por Marcos Mion e mostrava a vida de 100 pessoas anônimas em uma casa projetada para comportar apenas quatro pessoas -que dividiam quatro camas e dois banheiros por um período de dois meses.

Alex chegou muito perto de conquistar o prêmio de 500 mil reais do programa, mas ficou em segundo lugar. A campeã foi a modelo Thays Guerra. Em 2020, ele se envolveu em uma polêmica com Mion ao acusar de traição do apresentador, hoje na Globo.

Na ocasião, ele até expôs supostos prints de conversas do marido de Suzana Gullo com uma mulher que dizia ter tido um caso extraconjugal com o comunicador. Gallet deixou claro na pré-estreia de "A Fazenda 14" que não vai medir esforços para chegar à final.

Alex gerencia seus negócios e tem um perfil no Instagram com mais de 600 mil seguidores, onde faz entrevistas com famosos e cobre festas e baladas.