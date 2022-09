SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Shayan Haghbin, 30, é mais um dos famosos a ter o nome confirmado em A Fazenda 14 (Record) na noite desta segunda-feira (12). Ele é um dos 21 peões que disputarão o prêmio de R$ 1,5 milhão. Apenas um dos competidores ainda não está definido, e será escolhido por votação popular.

Shayan Haghbin tem 31 anos, nasceu no Irã e trabalhou na área de vendas por bastante tempo. Ele, no entanto, ficou famoso ao participar da primeira temporada do reality Casamento às Cegas Brasil, da Netflix. Ele chegou a ficar noivo de Ana Prado no programa, mas os dois não se casaram.

Após o fim da união, Shayan e Ana trocaram farpas pelas redes sociais. Ele começou uma carreira como influenciador digital e se dedicou a empreendimentos e criou um podcast. Antes mesmo de A Fazenda 14 começar, ele já mostrou, na pré-estreia desta segunda, que não está disposto a fazer muita amizade.

Ao todo, 21 peões participarão da disputa pelo prêmio do reality, sendo que a última vaga será definida por votação popular entre o ex-jogador de futebol André Santos, a modelo e dançarina Bia Miranda, a ex-Power Couple Claudia Baronesa, o funkeiro MC Créu e a modelo Suzi Sassaki.