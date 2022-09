SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atriz e ex-paquita Bárbara Borges entrou para vencer "A Fazenda 14". Anunciada como uma das participantes da atual edição do reality da RecordTV, ela contou que está preparada para enfrentar os desafios. Aos 43 anos, fora da TV desde 2018, quando atuou na novela "Jesus", na mesma emissora, Bárbara assumiu que quer chegar à final.

"Vim para vencer. Eu tenho um objetivo que é chegar à final e eu vou lutar. Mas, senti pelos dois dias que estamos aqui, que a situação não vai ser muito fácil. Estou preparada", explicou a atriz.

Bárbara também falou sobre a relação difícil com o álcool durante a pré-estreia de "A Fazenda" nesta segunda-feira (12). Ela já tinha revelado que teve problemas com o excesso no consumo de bebidas no passado, mas negou um problema mais grave. "Nunca houve da minha parte uma declaração de que houve um alcoolismo. Eu falei do excesso na minha relação com o álcool. Estava passando por transições e que precisei abandonar, que não estava me fazendo bem", comentou a ex-paquita, que ainda completou.

"Essa questão está bem resolvida na minha cabeça, muito a vontade para viver isso aqui [A Fazenda}. Não tenho o menor problema e vocês verão isso. O que foi é passado, passado não é lugar de permanência, é de referência, ficou lá atrás. É uma nova Bárbara, é isso".