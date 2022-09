SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de não falar mais com Ludmilla, 27, por causa de música "Onda Diferente", que já havia gerado um imbróglio entre as duas, Anitta, 29, defendeu que a "fulana", modo como se referiu a Lud, tivesse mais espaço no Rock in Rio.

"E pra quem tá dizendo que estou incomodada com o show de fulana. Independentemente das minhas questões pessoais, minha opinião profissional é que deveria ter sido colocada no lugar respectivo ao seu sucesso... Palco Mundo", postou Anitta no Twitter.

A resposta sincera se deu após um vídeo publicado por Anitta em que dá um suspiro e coloca três palavrinhas escritas na legenda. Ele virou o centro das atenções nas redes sociais. Internautas apontaram uma possível indireta para Ludmilla.

Porém, a cantora teve de explicar que, na verdade, estava falando sobre a presença do funk de modo geral no Rock in Rio. Aliás, acabou sobrando para o evento, onde ela disse que "nunca mais vai pisar".

"Só eu e minha equipe sabemos o que passamos numa guerra silenciosa com gente bem grande para conseguir o devido respeito para o funk", afirmou.