RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Zac Efron revelou que sofre de um transtorno de ansiedade que o faz evitar sair de casa nos últimos tempos. A doença que afeta o astro de "High School Musical" se chama agorafobia e é caracterizada pelo medo intenso de ficar em situações ou locais que possam causar descontrole, vergonha ou mesmo crises de pânico. "Eu simplesmente não saio. Pessoas em grandes grupos acabam desencadeando a minha agorafobia e fico mal", comentou.

O ator, 34, ainda confidenciou na entrevista a revista americana Men's Health que teve a saúde mental abalada por conta das gravações do filme 'Baywatch: S.O.S. Malibu' (2017). Zac alegou que a luta para ter um físico de tirar o fôlego lhe trouxe problemas. "Comecei a desenvolver insônia e caí em uma depressão muito forte por um longo tempo. Tive muita dificuldade para me estabilizar. Atribuíram isso a fator de tomar diuréticos por muito tempo e isso estragou algo", contou o intérprete do personagem fortão Matt Brody .

"Esse visual de 'Baywatch' não sei se é realmente alcançável. Há muito pouca água na pele. E isso exigia [o medicamento] Lasix, diuréticos poderosos, para ter o corpo sarado. Prefiro ter de 2 a 3% de gordura corporal extra", ele acrescentou.

Zac também comentou sobre as críticas que recebeu por conta do rosto. Em abril de 2021, ele fez um vídeo e fãs suspeitaram de uma harmonização facial malsucedida. Na época, as imagens chegaram a inspirar memes. Efron, no entanto, explicou ter sofrido um acidente doméstico e, por isso, ficou com a face inchada, mas ele não ligou para os comentários. "Se valorizasse o que outras pessoas pensavam de mim da forma em que elas podem pensar que eu valorizo, eu definitivamente não seria capaz de fazer esse trabalho".