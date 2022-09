SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Britney Spears, 40, disse que não pretendia criticar o "corpo bonito" de Christina Aguilera, 41, em uma postagem no Instagram, nesta terça-feira (13). Ela reconheceu que seus comentários postados um dia antes na rede social eram uma "projeção das inseguranças" com as quais lida o tempo todo como resultado de como meus pais e a mídia a trataram.

Spears contou que já voou para ver um show de Aguilera uma vez e a principal diferença que notou foi do pessoal de palco e que se inspirou no show dela. "De forma alguma eu estava criticando o belo corpo de Christina, é o que é", escreveu Spears ao lado de uma ilustração de duas fadas.

A diva pop afirmou que nunca envergonharia intencionalmente alguém porque sabe como é sentir-se insegura e ver pessoas alimentando suas inseguranças de propósito, não a deixando ter escolhas nas pessoas no palco com ela. "Eu luto com isso por causa de como me sinto sobre mim mesma, não porque odeio a aparência de alguém ... sinto que minha família sabia que eu era insegura."

A confusão entre as cantoras começou após Spears declarar na segunda-feira (12) que descobriu que e só existe um jeito de parecer magra: sair com pessoas gordas. Ela complementou dizendo que Aguilera faz isso com os seus dançarinos. "Não acham que a minha confiança teria sido melhor se eu pudesse escolher onde vivia, comi, para quem liguei ao telefone, namorei e quem estava no palco comigo", escreveu Spears.

A EW confirmou com uma fonte que Aguilera que ela deixou de seguir Spears logo após ela fazer a publicação na rede social sobre o seu corpo.